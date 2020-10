Vinculan arte con tecnologías

El Centro de Cultura Digital (CCD) se une a la 48 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) con los ejes de juego, arte y tecnología para generar diálogo, creación y reflexión a través de un programa académico y visual.

Desarrolladores, artistas visuales y sonoros, bailarines e investigadores se unirán en la virtualidad del 14 al 18 de octubre para abordar ésta y otras problemáticas desde una mirada multidisciplinaria.

El “Foro Metamorfosis: teatro, artes vivas y tecnología” es uno de los métodos creativos mediante la experimentación tecnológica que cuestionará desde distintas aristas y que se conforma por dos talleres, un laboratorio y tres charlas. En el “Taller Distancia, Sonido y Red”, los interesados aprenderán a elaborar sesiones de improvisación sonoro a distancia con dos o más intérpretes, bajo la mentoría del laboratorio de tecnologías libres, expertos en sistemas digitales, diseño de interfaces físicas e instalaciones interactivas.

“Mi cuerpo, una cámara y el confinamiento” es otro taller de cuatro sesiones de 90 minutos en las que se analiza sobre la relación entre el cuerpo y el entorno proyectado a través de la cámara. Adriana Segovia y Mariana España, comparten habilidades dancísticas y audiovisuales mediante la creación de una videodanza. Los interesados en la oferta de talleres pueden registrarse previamente en el sitio oficial del FIC.

Creativos escénicos tendrán un espacio de intercambio de ideas en el “Laboratorio 0= Metaescena”, en el que se pretende visibilizar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de inmersión.

Las charlas “Aquí y ahora: La vida de las artes escénicas en la pandemia”; “(¿)Otros modos de producir y subsistir son posibles(?)”, e “Inteligencias para la metamorfosis”, se transmitirán en vivo a la 1 de la tarde el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, respectivamente, para atender y compartir las inquietudes de los agentes culturales dentro y fuera de México.

La presencia del FIC se mantendrá viva en el estado de Guanajuato con la intervención Agua.0, creación del artista visual Ary Ehrenberg, que es una serie de dispositivos móviles pluviales impulsados por la concentración del agua. Su obra, ubicada en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato del 14 al 18 octubre, en la que el autor cuestiona el impacto del tiempo y sus alteraciones en los ciclos naturales del agua.

Es una exploración que va sobre la idea de lo lento de volver a entender las tecnologías, no tanto hacia la velocidad, sino a los proceso más cercanos a nosotros a entender los ciclos de la vida y en esta presentación el agua es lo importante, la pieza ante este juego de palabras, habla de la lluvia, el origen de la fuente de energía que nos da el agua y entender el cero como no gastar y no consumir de más”, explicó Ary Ehrenberg, coordinador del Laboratorio de Inmersión del CCD