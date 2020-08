‘Yo no doy lo que me sobra’

El Día Internacional de la Juventud, que hoy se conmemora, tiene por objetivo poner en primer plano ante la comunidad los problemas de los jóvenes y celebrar su potencial como socios indispensables de la construcción de la sociedad mundial.

Elva Mariana Hernández Hernández es un ejemplo de esto, pues ha dedicado gran parte de su vida a la labor social y ha sido ejemplo, para quienes buscan ayudar a quienes más lo necesitan y transformar su visión de vida.

Para ella, la humildad, liderazgo, respeto y compromiso son las cualidades que un joven debe tener para este tipo de actividades.

Desde pequeña, vio en sus papás Francisco Hernández y Connie Hernández, el ejemplo de servicio a los demás sin esperar nada a cambio, pues recuerda que el medicamento que ya no utilizaban lo donaban al Hospital Regional, donde también convivían y aprendían de los pacientes del área de oncología pediátrica.

Foto: Cortesía

Cuando tenía 13 años, mi mamá se integró al Club de Leones de León y yo la acompañaba porque me gusta apoyar en la organización de las meriendas, los socios al ver que me involucraba y me gustaba, me invitaron a ser su reina juvenil en el 2011”, contó.

Foto: Cortesía

Para Elva Mariana, este papel representó un reto importante, pues demostró con su trabajo, que ser reina de un club va más allá de la pose y tiene que ver con una representación para ayudar a varias causas y sumar esfuerzos para que llegue a más personas.

En ese entonces me junté con las reinas otros clubes y asociaciones que integran el CCCAS y tuvimos un click muy bueno porque organizamos muchas meriendas para niños y niñas. Yo estaba en la Prepa Tec y era parte del grupo Jóvenes Líderes Unidos por México (JOLUM) y también colaboraron en muchas actividades de mi reinado”, platicó.

Foto: Cortesía

Desde esa época de estudiante, y hasta el año pasado, apoyó también al Tec de Monterrey con su tradicional Media Cena que cada año apoya a una asociación civil con los fondos que ahí reúnen.

En la Ibero, fui vicepresidenta de la mesa directiva de la licenciatura en Comunicación y ahí fui voz de mis compañeros, no fue un voluntariado como tal, pero hacía actividades a favor y beneficio de los estudiantes”, añadió.

Como parte de su servicio social como universitaria participó como voluntaria en la asociación civil Best Buddies, dedicada a mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual, y luego apoyándolos con los contenidos de sus redes sociales para darles mayor difusión.

Foto: Cortesía

Hay una actividad que se llama Amigo con Amigo que consiste en integrarlo e incluirlo en tu vida para que sean más independientes de su familia y que vean que pueden tener una vida común como cualquier persona. A mí me tocó estar con Nancy y fuimos por un helado, al cine y fue una experiencia muy grata”, destacó.

A pesar de que le gustaría ayudar a todas las personas que lo necesitan, Elva Mariana quiere ser ejemplo para otros jóvenes, para que más que hablar actúen y ayuden a la sociedad, pues cada quien puede poner su granito de arena para transformar un poco sus vidas.

Foto: Cortesía

Cuando veo los rostros de las personas que disfrutan nuestra compañía y lo que hacemos para ellos, me llena de alegría y satisfacción porque sé que no doy lo que me sobra, doy lo que puedo compartir y eso hace feliz a alguien más”, expresó.

Luego de varios años de acompañar a su mamá al Club de Leones de León, desde hace un año se convirtió en socia y en 2021 se postula como presidenta, pues quiere que más jóvenes conozcan este club que tiene muchos años trabajando en ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo a niños, niñas y adultos mayores.

Quiero que más jóvenes se unan y que se quiten la idea que es una pose, muchos dicen que no tienes que dar a conocer cuando ayudas, y al contrario lo hacemos para que vean cómo pueden ayudar y que lo que nos donan en especie o económico se está usando para lo que se pidió”, aseguró.

Foto: Cortesía

A los jóvenes les quiero pedir que no se den por vencidos, que no tengan miedo de vivir sus sueños y juventud, pero respeten ese proceso y a las personas que los acompañan en ese proceso. Anímense y no se conformen, luchen por lo que quieren, pero sin dejar a un lado sus valores, no somos el futuro, somos el presente y nuestro buen ejemplo influye en más jóvenes”. -Elva Mariana Hernández Hernández.

*Otras causas sociales:

-Campaña Rodando por la Educación

35 bicicletas a niñas y niñas de zonas vulnerables.

-Operación Florencia

Meriendas a familiares de clínicas públicas

-Primero la vista

Examen de la vista gratis y costo simbólico de lentes

-Bazar a beneficio del Club de Leones de León

-Desayuno rosa en apoyo a mujeres con cáncer