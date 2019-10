Preocupa rezago en México para generar valor agregado

El país requiere con urgencia una política industrial que le permita delinear objetivos claros que contribuyan al crecimiento económico y el bienestar social, afirmó José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin.

De la Cruz participó ayer en la Reunión Anual de Industriales con la conferencia “Concamin: Visión y Construcción de la Industria del Futuro en México” y señaló que el país se está rezagando en su capacidad de generar valor agregado.

“En el año 2000 México ocupaba el lugar 19 a nivel mundial en capacidad de generar valor agregado, para el 2019 en la edición de este año México ocupó el lugar 22.

En apariencia uno diría pues perdimos sólo tres lugares. El punto es que en los últimos 20 años México se había encontrado dentro del Top 20 de valor agregado en las manufacturas mundiales”, apuntó.

Y dijo que esto está ocurriendo a pesar de que México es una potencia exportadora e importadora.

El pasado 9 de julio de 2018 la Concamin entregó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador una propuesta de política industrial con la cual trataron de incidir para la conformación del Plan Nacional del Desarrollo, en el que se plantea el objetivo de que el país pueda alcanzar un crecimiento promedio anual del 4%.

José Luis de la Cruz indicó que para lograr este crecimiento es necesario también una inversión al ritmo que lo están haciendo otros países y sobre todo apostar por la inversión en infraestructura.

“La lógica de nuestra propuesta de política industrial fundamentalmente parte de que se tienen que alinear los motores de la industria que son manufactura, construcción, energía, la parte de minería, con los servicios estratégicos. Es la única manera de generar valor agregado.

“El no tener política industrial los últimos 25 años no solo fracturó la capacidad del país de crecer hoy no tenemos en la administración pública un marco institucional que promueva la política industrial, no tenemos en el sistema educativo la vinculación entre lo que requiere la industria con las necesidades empresariales”, afirmó y explicó que por eso es necesario reconstruir los vínculos entre estado, educación y sector privado para relanzar la reindustrialización de México.