'Gomita' fue trasladada a un hospital; descartó COVID-19

La conductora Aracely Ordaz Campos mejor conocida como 'Gomita', informó mediante sus redes sociales que tuvo que ir de urgencia al hospital porque le dolía el pecho.

Mediante una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, la conductora mexicana explicó que llevaba varios días sintiéndose mal.

A pesar de esto, 'Gomita' decidió viajar a Sinaloa para asistir a partidos de la Serie del Caribe, sin embargo, al seguir presentando síntomas más fuertes la conductora tuvo que pedirle a su madre que la llevara a un nosocomio.

No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, traigo mareos… Mi corazoncito no está bien. Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho".