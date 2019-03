Maluma anuncia sorprendente gira; Busca empoderar a las mujeres

Aún está trabajando en su álbum “11:11” pero Maluma ya tiene fecha para su próxima gira. O, mejor dicho, para el último tramo de la misma.

El astro colombiano de la música urbana comenzará el 6 de septiembre en San Diego, California, una serie de conciertos por 21 ciudades de Estados Unidos y Canadá que incluyen Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Boston, Nueva York, Toronto, Miami y Washington.

Estoy muy emocionado de mostrar otra vez lo que más me gusta hacer, que es estar en el escenario y tener estas experiencias inolvidables con todos mis fanáticos.

Antes pasará por Europa y América Latina, pero esos calendarios se darán a conocer más adelante. Lo que sí pudo decir es que terminará el 9 de noviembre en San Juan de Puerto Rico, donde el martes recibió el premio ASCAP al mejor compositor del año por éxitos como “Amigos con derechos”, “Clandestino”, “El préstamo” y “Mala mía”.

Adelantó que en la gira estará acompañado de su banda, que incluye a dos coristas, un baterista, bajo y guitarra, y que planea “impresionar” visualmente a su público:

Quiero que la gente se lleve una experiencia desde el principio hasta el final del concierto.

Los boletos salen a la venta el 15 de marzo, con una preventa especial desde el día previo.

Maluma también anunció que su cuarto álbum de estudio “11:11”, que le seguirá a su disco ganador del Latin Grammy “F.A.M.E.”, saldrá a la venta a principios de mayo y que “tiene una energía muy positiva”.

Aunque no especificó si incluirá algún tema con Madonna, con quien recientemente estuvo en el estudio “cocinando algo de Fuego”, como escribió ella en su cuenta de Instagram, sí tendrá su sencillo más reciente: “HP” (como en hijo de...).

La canción de letra explícita, cuyo video suma más de 20 millones de vistas en su primera semana, busca empoderar a las mujeres a apartarse de la violencia de género y el maltrato.

“El mensaje es para que las mujeres pues obviamente le digan a todos estos HPs que las dejen, que no necesitan los HP en su vida, que ellas son mujeres independientes que quieren salir a rumbear y no necesitan que nadie las joda o que la maltrate”, dijo Maluma. “Es una canción dedicada para todos los HPs y que incita un poco a la mujer a que se libere de ese hombre que no le está aportando nada”.



Maluma decidió titular su álbum “11:11” porque es un número que lo ha “perseguido” toda su vida. Contó que muchas veces al verlo pedía un deseo y que éste se le cumplía. Además, señaló, la suma de sus dígitos da cuatro y éste es su cuarto disco.

Así que es un álbum lleno de deseos, lleno de cosas mágicas, dijo.

Aún no ha definido cuántas canciones incluirá en total, pero “no van a ser poquitas”: “Después de ‘F.A.M.E.’ he estado trabajando muchísimo y he pasado muchas horas en el estudio creando, así que tengo mucha música que quiero que la gente escuche”.

En cuanto a ritmos y contenido, “este disco la verdad me recuerda mucho a las raíces de mi carrera”, dijo Maluma.

“Es un disco bien urbano. Tengo mucho reggaetón pero con buen contenido, letras chéveres, canciones que realmente son dedicables, así que es un álbum con una energía muy positiva, es un álbum muy bonito que creo que la gente se lo va a disfrutar muchísimo”.

A sus 25 años Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño, es uno de los artistas más populares de la música urbana, con una red de seguidores que asciende a casi 40 millones en Instagram, más de 23 millones en Facebook, 5,6 millones en Twitter y 18 millones en su canal de YouTube.