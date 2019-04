A 25 años de la muerte de Kurt Cobain, te dejamos 5 rarezas de Nirvana

Millones de personas en algún punto de su adolescencia o adultez han escuchado clásicos de Nirvana como “Smells like teen spirit”, “Rape me” o “Lithium”, pero sólo un verdadero fan de Kurt Cobain y compañía conocería las canciones más raras o menos populares de la agrupación creada en Seattle.

En su 25 aniversario luctuoso aquí cinco de las canciones menos conocidas o lados B de la agrupación formada en 1987.

Esta canción no se encuentra disponible en ningún disco del grupo ni a su disposición para descarga en alguna plataforma digital. La única versión de este tema proviene de una grabación tomada de una presentación que el grupo hizo para una estación de radio desde el teatro Olympia, en Washington en 1990. En la canción sólo se escucha cantar a Kurt con su clásica guitarra acústica. Algunas compilaciones no autorizadas traen esta canción.

TALK TO ME:

Este tema no fue tan conocido por el mercado americano, ya que aparecía en algunas bootlegs (versiones no autorizadas) europeos. Esta canción presenta un sonido más amable de la banda y se cree que fue grabada a inicios de 1994. En este track se cuenta con la participación de Pat Smear del grupo The Germs, quien ya había trabajado con Nirvana en el disco “In Utero”.



GALLONS OF RUBBING ALCOHOL FLOW THROUGH THE STRIP:

Este tema al inicio solo pudo ser escuchado por los fans europeos de la banda ya que la canción venía dentro de la versión del disco "In Utero" (1993) lanzado para aquel continente. El tema daba inicio después de los 20 minutos del último tema. Actualmente se puede encontrar en algunas plataformas digitales y Youtube.



MOIST VAGINA:

Esta es una de las canciones con mayor carga sexual de la banda, lo cual se puede vislumbrar desde el título. La canción apareción como lado B cuando el grupo lanzó lanzó el sencillo “All Apologies/Rape Me”. La lírica de esta canción tiene connotaciones sexuales y también hace una metáfora hacía el consumo de marihuana.

MARIGOLD:

Aunque casi todas las canciones de Nirvana eran compuestas por Kurt Cobain esta canción es de Dave Grohl que escribió en 1992 y está en el disco "Pocketwatch" bajo el nombre Late!. Un año después Nirvana grabó una nueva versión que incluyó en el sencillo “Heart-Shaped Box”. En la canción es Grohl quien canta y toca la batería.