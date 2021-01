A Gloria Trevi le llueven críticas por cambiar su look, la comparan con Lucía Méndez

La obsesión por la belleza y la ‘juventud’ eterna vuelve a tener protagonista y ahora es Gloria Trevi, quien fue blanco de críticas entre sus seguidores, a quienes disgustó que se ‘deformara’ el rostro y ahora hasta la comparan con Lucía Méndez y el personaje Quico.

Todo se dio cuando La Trevi publicó un video en Instagram, donde mostraba el derroche de glamour y belleza, sin embargo, varios de sus seguidores se dieron cuenta de los cambios de imagen, que iban desde el color de su cabello, además del tono de su maquillaje.

Pero con lo que no contaba la estrella de la música era que los internautas no estarán de acuerdo con esta obsesión que Trevi tiene por no ceder su belleza al paso del tiempo, así las críticas, burlas y señalamientos no paraban de surgir.

Las críticas relacionaban su imagen a la de Lucía Méndez, luminaria que ha sido bastante asidua a las cirugías estéticas, al borde de cambiar radicalmente su rostro por verse más joven.

“¡OMG ya perdió la fisonomía! Tan Bella que era”, “Y esos cachetes de Quico, ¿qué? Tan linda que era”, “Cómo se ha desfigurado el rostro con botox”, “Como se cambió la cara esta muchacha. No se parece a ella”, “Sígase en poniendo c*gada en los pómulos y terminará como Lyn May”, fueron varias de las críticas.

Y es que, a través del video, se pudo notar que los pómulos de Gloria Trevi lucieron más grandes de lo normal, además que su rostro se veía demasiado ‘refinado’, situación que no se da de una manera natural.

En recientes fechas, la actriz Fabiola Campomanes dijo que por la obsesión a la belleza, se aplicó un tratamiento para eliminar las manchas en su rostro provocadas por el sol, pero esto le dejó lesiones en el rostro.