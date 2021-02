Actor de Rebelde, no podía ni sostener un vaso con agua debido al COVID

Después de comenzar con síntomas de Covid-19 este fin de semana, hubo un punto en que el actor Mike Biaggio no podía ni agarrar el vaso con agua para tomarse una pastilla.



Así lo compartió su esposa, la actriz Gloria Sierra, a través de un video en Instagram donde relató que aunque él le decía que estaba exagerando ella veía que estaba mal.



"Le dije '¿cómo vas a estar bien? No te preocupes necesito que me digas la verdad de cómo te sientes, no finjas'".



Fue por ello que la actriz no quiso dejar pasar tiempo que consideró importante y empezó a buscar un tanque de oxígeno.

"Le dije 'no me voy a esperar a que esto sea grave y prefiero exagerar y prefiero tener aquí algo que a lo mejor no ocupemos pero necesito accionar ahorita, y si me está diciendo el doctor que necesitamos oxígeno lo tengo que conseguir'", relató.



De acuerdo con Gloria, el actor pasó bien la noche de ayer.



Explicó que desde las ocho de la noche empezó con síntomas y aunque la temperatura la tenía normal la oxigenación era de 88. En ese momento un doctor que conocen de Monterrey le dijo que por la edad del actor no debía bajar de 90 y comenzó la búsqueda del oxígeno en la que Ariadne Diaz y su esposo Marcus le ayudaron.



"Para cuando ya estaba en la búsqueda del oxígeno Miguel Ángel llegó a estar en 83/85, pero ya 83 se me hacía demasiado feo… conseguimos el concentrador de oxígeno y a las casi 2 de la mañana lo conectamos...".



"Le he dado todos los medicamentos que el doctor me dio y hoy contacté a una doctora en el df que fue como un ángel de la guarda su llamada, entonces al parecer estamos bien con cómo hemos llevado las cosas".



La actriz explicó que le pidieron hacerle una tomografía a su esposo pero eso implicaría salir a la calle. Además detalló que por ahora el aparato que compraron es un concentrador de oxígeno casero que deben dejar descansar cada seis horas.

También lee: Así se ve Jared Leto como Joker en ""La Liga de la Justicia"" de Zack Snyder



"Trabaja seis, descansa una hora, entonces me decía el doctor 'en esa hora tienes que tener algo que lo mantenga para que no se nos baje en ese tiempo'. Ya conseguí uno, me lo traen al ratito como a las diez de la noche y aquí vamos".



"Yo he estado con él, no dormí en la cama con él, hice un tendidito a lado de la cama en el suelo para estar lejos pero al final estarlo checando y monitoreando que no se le desconectara".



Lo que Gloria no ha detallado es si el actor se ha realizado la prueba del coronavirus pero compartió que por ahora están alejados de sus tres hijas quienes sólo ven a su papá desde las escaleras.

"Está bien, creo que se esta haciendo lo que se tiene que hacer médicamente y vamos a ver que empiecen a hacer efecto las medicinas, las cosas que se ha tomado e inyectado".