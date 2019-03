Actuarán más de 42 bandas en el primer día de Vive Latino 2019

En el primer día de actividades del Festival Vive Latino 2019 los miles de asistentes podrán disfrutar de la actuación de más de 42 bandas y grupos, que estarán tocando lo mejor de su música en los alrededores del Foro Sol, de la Ciudad de México.

Este número de músicos corresponde a los cinco escenarios principales con los que cuenta el encuentro sonoro, que este año celebrará su edición número 20; junto con ellos tocarán varios intérpretes en “palomazo” en la tarima Momentos Indio, de manera sorpresiva para todos.

En la plataforma principal, en el escenario Indio, la jornada iniciará a las 14:00 horas con Nana Pancha, seguida de Zona Ganjah, Jumbo, División Minúscula Fobia, Caifanes y Ska-P.

Por otro lado, en la plataforma Escena Indio tocarán a partir de las 14:40 horas Machingón, Fermín IV, Ximena Sariñana, Óscar Chávez, Santa Sabina, Editors e Intocable.

Mientras que en el escenario Telcel actuarán Viva Suecia, Kill Aniston, Sonido Gallo Negro, Siddhartha, Liquits, Bomba Estéreo, Foals y Nach; a un lado está la Carpa Doritos en donde harán sonar su música Noah Pino Palo, Lanza Internacional, LP, Hello Seahorse!, Too Many Zooz, Miranda!, Technotronic.

Finalmente, en la Carpa Intolerante, que este año estará más grande, se presentarán Mad Tree, Sabo Romo, Tania Libertad, Los Afro Brothers, Cirse, Daniela Spalla, Juanes, Rude Boys, Galindo, Guasones, Fantastic Negrito, Gandhi y Mateo Kingman.