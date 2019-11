¡Adiós Lupillo! Belinda revela que no ha encontrado a su hombre ideal

De nada valió que Lupillo Rivera se tatuara el rostro de Belinda, pues en una reciente entrevista la cantante dejó muy en claro que "no ha aparecido el hombre ideal" en su vida, además de que se declara absolutamente soltera.

En charla con el programa Despierta América, la intérprete hizo la presentación de su nueva colección de ropa, pero también le cuestionaron como estaba su vida amorosa.

Aunque unas horas antes ella mostró su colección a la prensa mexicana, pero evitó hablar sobre las declaraciones de Rivera, en el sentido de que tuvieron cinco meses de relación, antes la cámara del programa hispano, fue corta en sus declaraciones pero contundente.

Mencionó que en estos momentos está llena de mucho trabajo, con su colección, la coproducción del musical 'Hoy no me puedo levantar', además que pronto hará una versión de un éxito de la fallecida cantante Selena.

¿Y en el amor? Le cuestionaron, a lo que ella manifestó estar soltera, que tiene muchos amigos con los que convive, pero de momento no tiene una relación de pareja.

"¿Qué debe tener un hombre ideal"?, le señalaron Belinda ni siquiera dudó en contestar: “En este momento no tengo tiempo para un hombre ideal, ya cuando aparezca ya les contaré. Todavía no ha aparecido”, recalcó. “Yo creo que no me va a seguir el ritmo. Mejor solita”, dijo para concluir.