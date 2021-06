Adiós ángeles de Victoria‘s Secret, hola, mujeres comunes

Había una vez, en una normalidad muy muy lejana una marca de lencería llamada Victoria‘s Secret que año con año impactó a propios y extraños del mundo de moda con sus campañas publicitarias, desfiles y sobre todo con su mejor estrategia publicitaria que eran los “ángeles de Victoria‘s Secret”; un grupo de mujeres compuesto por las modelos del momento que hasta el día de hoy siguen robando los suspiros de sus fans.

Lo más recordado de la marca era su ya tradicional desfile de fin de año, donde “los ángeles”, salían con pesadas alas y aunque no fueras un amante de la moda, conocías los nombres de los cantantes de que amenizaban esos desfiles donde se mostraban las tendencias más hot que existían en el mundo de la lencería.

Si bien, este desfile marcó a muchas personas (para bien y para mal), la firma que llevó las riendas de la lencería por años le dice adiós de una manera definitiva y sin mirar atrás a este arquetipo de belleza para abrir paso a su nueva etapa publicitaria donde mujeres completamente comunes y con cuerpos más diversos se convertirán en portadoras de la marca.

Sabemos que este cambio es algo sin precedentes y más para una marca que por años estuvo presente en la moda y en la cultura popular como un sinónimo de cómo ser sexy. Así que no dejes de leer , ya que te explicamos todo lo que debes saber sobre esta nueva dirección comercial y mercadológica en Victoria‘s Secret.

Victoria‘s Secret Fashion Show: crónica de una muerte anunciada

Victoria‘s Secret Fashion Show siempre tuvo a sus detractores. Desde el primer desfile de la marca, la parte más conservadora de la sociedad americana y colectivos que estaban en contra de la sexualización de las mujeres fueron la punta de lanza contra la publicidad de la firma, en especial, la idea de seguir mostrando cuerpos perfectos en pleno siglo XXI era algo que molestaba a ciertos espectadores. Aún así este desfile se repitió desde 1995 hasta 2018.

Desde 2019 se anunció la cancelación de Victoria‘s Secret Fashion Show, pero primero quedó en especulaciones sobre si para el 2020, la firma tendría de regreso este show. Aunque la marca ya venía pasando por un mal estado financiero que la obligó a perder hasta la mitad de su valor comercial, a este pequeño cóctel se sumaban los cambios en la industria de la moda y el body positive como un elemento fundamental para ver este arquetipo de belleza como algo completamente pasado de moda.

Gran parte de la caída de Victoria‘s Secret fue gracias a los escándalos de transfobia, acoso sexual y los abusos que ciertos directivos como Ed Razek ejercián sobre las modelos. Otro punto que la marca arrastra fueron las relaciones de Razek con el delincuente sexual Jeffrey Epstein fueron clave para que los espectadores se comenzaran a alejar de la firma.

Pero, las gotas que derramó el vaso son dos: la retirada de sus principales modelos y las bajas en la audiencia del desfile fueron puntos que se pueden ver en el documental “The Rise and Fall Of Victoria's Secret”, estrenado en 2020.

Los ángeles cuelgan sus alas de manera definitiva

Aunque desde hace un tiempo los ángeles colgaron sus pesadas alas, es un hecho que la marca no regresará a este tipo de publicidad y se enfocará en un nuevo branding donde apostará por un grupo que será llamado “VS Collective”, el cual se compone de siete mujeres, completamente diferentes a lo que marca mostraba en antes de 2019.

Ente este grupo, las que más destacan por sus logros y por llevar mensajes de empoderamiento a otras mujeres en el mundo son:

La futbolista y activista por la igualdad de género, Megan Rapinoe

Eileen Gu, una adolescente que practica esquí y que pronto competirá en las olimpiadas

Paloma Elsesser, modelo biracial y activista

Priyanka Chopra Jonas, actriz e inversora en tecnología

Valentina Sampaio, primer modelo transgénero de la marca

Ante este cambio de la marca, Martin Waters, ex director de negocios internacionales de Victoria's Secret declaró a New York Times lo siguiente: “Cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder”.

Además, su nueva directora de marketing, Martha Please apuesta por una imagen diferente donde la sensualidad de sus prendas sean para todos los cuerpos y todas las mujeres.

Martha declaró a New York Times que la marca irá quitando las imágenes de los ángeles gradualmente, cambiará los maniquíes y se dispondrá a nuevas tradiciones que no se celebraban por “no ser sexys”, una de ellas es el día de las madres, ya que al ser cuestionada por el tema, Please declaró que la forma incluirá ropa para maternidad y una línea entera para hacer ejercicio para ir cambiando poco a poco la imagen de Victoria's Secret.

Respecto a los cambios de la marca para volver a ser del gusto de los clientes, Valentia Sampaio declaró a Los Angeles Times lo siguiente: “Comparé el nuevo equipo de VS con algunos ex ángeles cuyos nombres podrían resultar familiares: Gisele Bundchen, Tyra Banks, Heidi Klum, Miranda Kerr, Karlie Kloss y Behati Prinsloo, por nombrar solo algunos. Es una vibra muy diferente, una que no grita " Fantasy Bra de 10 millones de dólares ".

Aunque hasta el día de hoy ninguna de las modelos que fueron ángeles se han pronunciado a favor o en contra de la nueva dirección de la marca, Victoria‘s Secret apuesta por darle la bienvenida a los nuevos estándares de belleza que hemos visto reflejados en los consumidores de hoy en día.