Agreden a fan por "spoilear" "Avengers: Endgame" en cine de Hong Kong

"Avengers: Endgame" ya está en los cines. Meses de espera, entradas agotadas y mucha ilusión por ver cuál es el gran final de 11 años de aventuras de los héroes de Marvel.

Los hermanos Russo pidieron no revelar spoilers del argumento en los primeros días de estreno. Algunos fans no han aguantado mucho mordiéndose la lengua y han revelado detalles de lo que ocurre en "Endgame".

Es el caso del desagradable suceso que tuvo lugar en Causeway Bay, Hong Kong. Según recoge Asia One, un hombre fue agredido por otro a la salida de un cine.

¿El motivo? El agredido, según afirman varios testigos, había revelado spoilers a las personas que esperaban para entrar al siguiente pase de "Avengers: Endgame". El debate se ha dividido entre los que pensaban: "¡Se lo merece!" por provocar a la gente, y otros que cuestionan la veracidad de esta historia.

El fin del juego de los Vengadores se estrenó el pasado jueves 25 de abril en España. En otros países como Malasia, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, Endgame llegó a los cines un poco antes, el 24 de abril.



Joe y Anthony Russo, directores del filme, publicaron en las redes sociales una carta donde pedían a los fans que no difundiesen spoilers de ninguna clase. "Cuando veas Endgame a lo largo de las próximas semanas, por favor no se lo arruines a los demás, de la misma manera como no querrías que te la arruinaran a ti. Recuerda: Thanos aún demanda tu silencio", concluía el escrito de los Russo.



Para evitar que sucesos como el ocurrido en Hong Kong tengan lugar, no merece la pena estropear la experiencia a todos aquellos que ya tienen una entrada, una tarde entera dedicada para ver las tres horas de metraje que dura "Avengers: Endgame". Thanos sigue demandando el silencio respetuoso de los fans marvelitas en estos primeros días posteriores al estreno.