Al estilo de Luis Miguel, la banda de K-pop Super Junior canta 'Ahora te puedes marcha'

El K-pop está cada vez más cerca de Latinoamérica. Esta vez, la aclamada boyband Super Junior realizó un divertido cover de "Ahora te puedes marchar", el éxito del cantante mexicano Luis Miguel.

A través de la plataforma de YouTube, Super Junior publicó un video musical de la canción, imitando -casi a la perfección- el videoclip original de "El sol de México".

El producto final de la canción quedó para el recuerdo de sus fans latinoamericanas, quienes reconocieron el buen castellano que los integrantes coreanos demostraron en el videoclip.

Esta no es la primera vez que Super Junior se acerca a la comunidad de habla hispana a través del uso del castellano. Sus canciones "Mamacita", "Lo Siento" y "One More Time (Ft. Reik)" son clara muestra de ello.