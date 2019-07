Alejandra Guzmán no escribió "Yo te esperaba": Frida Sofía

Las críticas de Frida Sofía en contra de Alejandra Guzmán no paran. En entrevista al programa "Primer Impacto" de Univisión, la hija de la rockera mexicana aseguró que la autora del tema "Yo te esperaba", no es su madre como todos creen.

"No, ella no escribió 'Yo te esperaba'". -"¿Quién la escribió?", pregunta la entrevistadora a lo que Frida Sofía responde: "Alguien más y estaría muy enojada yo si fuese ese alguien más, yo no sé".

"Yo te esperaba", es una canción que en 1992 Alejandra Guzmán le dedicó a su hija mientras estaba embarazada. El tema se convirtió en todo un éxito y es hasta el día de hoy uno de los hits que la mexicana no puede dejar fuera de su repertorio musical.

En otra parte de la entrevista, Frida negó tener un transtorno de personalidad, tal y como lo aseguró Alejandra Guzmán hace unas semanas.

"Mi propia madre diciendo cosas que, en primera, ni quiero tocar el tema, pero trastorno límite de personalidad no soy. Que esté un profesional para que nos diga qué somos las dos y ya después hablamos", declaró Frida.

Asimismo, la joven, que hace una semana debutó como cantante, aseguró que ya perdonó a su mamá, pero no al personaje que aparece en televisión.

"No a quien está actuando así. Porque yo no la conozco. No lo sé, es como, ¿quién eres?… Cómo yo no voy a estar confundida si ni siquiera sé si es Alejandra Guzmán o mi mamá", dijo.