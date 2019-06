Anette Michel está lista para regresar a la actuación

Anette Michel ha podido dividir su tiempo para estar a la cabeza del programa "MasterChef" y dedicarse a su familia y su hijo Nicolás.

A unas semanas de estrenar la nueva temporada del reality la actriz considera que ya está lista para hacer más cosas en el medio artístico, entre ellas volver a aparecer en alguna telenovela, el problema es que en su casa, Azteca, no hay propuestas.

“Antes hacíamos dos temporadas (de "MasterChef") o combinaba con la actuación pero ahora resulta que en mi empresa no están haciendo ficción entonces me toca en esta ocasión sí buscar y tocar puertas y tratar de actuar ya sea en teatro, cine, algún proyecto para redes”, dice Michel.

La conductora siente que tiene muy abandonada su parte como actriz por lo que quiere continuar en teatro y participar en alguna serie.

“Sí quiero denitivamente regresar a actuar en donde se pueda porque la verdad extraño mi carrera como actriz”, comenta.

“Esto (MasterChef) me ha llenado el corazón, el alma, mi tiempo y todo y estoy feliz pero siendo la conductora pero ya después de cuatro años dedicada exclusivamente a ellos quiero combinarlo”.

Anette se dice triste porque siente que en su televisora ya no quieren hacer ficción y recuerda que fue de las pioneras en participar en protagonizar telenovelas como “Al norte del corazón” en 1997.

Al recordar que ha hecho de protagonista, villana y hasta loca comparte cuál quisiera que sea su próximo proyecto.

“(Quiero) algo histórico, me gustan mucho todos los temas históricos y las cosas de época me enamoran. Hice cositas chiquititas en una telenovela que era como de regresiones pero me gustaría una completa de época”