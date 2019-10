Angélica Rivera ya tiene romance y no creerán con quién

Luego de su ruptura con el ex presidente Enrique Peña Nieto, muchos imaginaron que Angélica Rivera se encontraba soltera pero resulta que no es así. Y es que la ex primera dama parece tener un romance en secreto.

Fue la revista TV Notas la que reveló que luego del divorcio de la famosa 'Gaviota' con EPN, fue el productor José Alberto "El Güero" Castro quien se ha mantenido muy de cerca de la actriz.

Incluso la revista publica el romance con la frase: “En donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Sí, eso ya tiene tiempo. El acercamiento entre ellos se dio a finales del sexenio de Peña, cuando la relación entre ellos comenzó a enfriarse, pues sin darse cuenta ella se refugió en el papá de sus hijas”, dijo una amiga cercana, según dio a conocer la revista.

Angélica encontró refugio en su exesposo cuando la situación con el político comenzó a complicarse por lo que inició mayor comunicación con el padre de sus hijas.

"Ellos nunca estuvieron distanciados del todo, por el tema de sus hijas tenían comunicación, pero Angélica Rivera comenzó a ir a la casa de El Güero, que tiene en una zona exclusiva al sur de la CDMX, pero luego de que ella confirmó su divorcio en febrero de este año, ha ido con más frecuencia. Ha intentado que no la vean los vecinos, pero no puede pasar desapercibida porque llega con sus camionetas y escoltas. Antes se quedaba sólo por horas, pero ya después las visitas han sido hasta pasada la noche”.

Finalmente la amiga señaló que el romance se vive en Los Angeles, California donde Angélica vive desde hace unos meses acompañada de sus hijas. La intención de verse en los Estados Unidos es que no pretende dar como oficial el regreso con su ex esposo ya que sería como aceptar que su matrimonio con el ex presidente EPN fue una farsa.