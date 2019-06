¡Aquí! La razón por la que Tania Rincón deja Venga la Alegría

Venga la Alegría es uno de los programas más populares de la televisión en México.

Desde hace muchos años, el equipo que tenía como rostros más visibles a Ingrid Coronado y Tania Rincón, se convirtió en una apuesta clave de TV Azteca.

Sin embargo, durante los últimos meses la exitosa producción ha pasado por múltiples cambios, de acuerdo a LaNetaNoticias.

Todo comenzó con la salida de quien ideó el concepto de Venga la Alegría, el productor Adrián Patiño dejo su cargo tras varios años en el puesto.

Luego, varias de las figuras consolidadas del programa fueron saliendo, entre ellas: Vanessa Claudio e Ingrid Coronado. Más tarde, a dicha lista se sumó la carismática Tania Rincón.

Desde luego, los constantes cambios en Venga la Alegría han desatado todo tipo de especulaciones y rumores en torno a las salidas de figuras clave del proyecto.

Uno de los más cuestionados es Alberto Ciurana, quien funge como director de Contenido y Distribución de la televisora.

En específico, Alberto Ciurana se refirió en redes sociales al caso de Tania Rincón, pues desde el programa Ventaneando se especuló que la conductora nacida en Morelia dejaría TV Azteca para enrolarse en las filas de Fox Sports.

Ese tipo de rumores destaron dudas sobre la continuidad de Tania Rincón, ya no en las filas de VLA, sino dentro de TV Azteca. Ante una ola de cuestionamientos Alberto Ciurana explicó lo siguiente:

La gente tiene que ser feliz y si no es feliz en un lugar, pues a lo que sigue (…) y lo que está pasando con Venga la alegría es que está pasando por muchos cambios, pero el rating es igual eso no ha cambiado.

¿Qué ha pasado? Sí ha generado ruido porque Tania Rincón decidió hace unos días, bueno me lo dijo antes, me dijo: ‘yo me quiero ir a cosa de deportes’, entonces va a hacer lo de las copas y es muy respetable, entonces si ya no te sientes cómoda en algo, así es”.