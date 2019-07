Aristemo respetan y agradecen apoyo

Emilio Osorio, conocido por su papel de gay en la serie Juntos: El corazón nunca se equivoca, comentó que respeta la opinión de Celia Lora, quien dijo recientemente: “a mí me daría pena que mi hijo fuera put...”

El actor de 16 años dijo que espera que ojalá la modelo e hija del cantante Alex Lora no tenga un hijo con esas preferencias sexuales, para que el niño no sufra.

Para él, agregó, lo más importante son los niños y en su caso sí apoyaría a sus hijos.

“A mis 16 años, con todo respeto y con toda humildad, siempre me han enseñado que primero va la igualdad y la equidad de género, entonces yo respeto la opinión de la señora; si la señora piensa así estará bien, si no quiere que en un futuro le salga con esas preferencias, pues ojalá no para que ella no sufra y tampoco sufra la cría. Yo creo que lo importante es pensar en los niños y es lo que vemos en la serie. A mí no me interesarían las preferencias de mis hijos, que hagan lo que quieran, me da igual, van a ser mis hijos y los voy a adorar con toda mi vida y con toda mi alma y voy a dar la vida por ellos, como mi madre y mi padre lo han hecho por mí”, comentó Emilio tras develar la placa de la obra La jaula de las locas.

Marcha del Orgullo LGBT. Los Aristemo fueron invitados especiales a la reciente Marcha del Orgullo LGBT, en donde tanto Joaquín Bondoni como Emilio Osorio , además de mostrarse agradecidos por el cobijo de la comunidad, vivieron algo nuevo.

Por su mamá Niurka Marcos conocía ese ambiente.

“Y mamá Niu siempre mantiene a sus ‘bebenius’ muy informados y, la verdad no es por nada, pero yo no descubrí cosas nuevas, descubrí cosas de las que ya había escuchado, pero no las había presenciado, experimentado. Fue importante en este momento de mi vida, porque ya tenía la información en mi cabeza y realmente recibí amor de la comunidad”.

Joaquín Bondoni también se siente agradecido, dijo, por el apoyo de la comunidad.

“Decir gracias es poquito la verdad, gracias a ustedes mis sueños están floreciendo, nos consideran hijos de la comunidad, pero aún estamos muy verdes como dice Emilio”, indicó Joaquín.