Armys de K-Pop sabotean mitin de Donald Trump y lo presumen

Legiones de fanáticos del K-pop y usuarios de TikTok se atribuyen haber saboteado el mitin político del fin de semana del presidente estadounidense Donald Trump al reservar en masa entradas sin intención de asistir al evento, marcado por una embarazosa baja asistencia.

Antes del evento en Tulsa, Oklahoma, promocionado como un relanzamiento de la campaña hacia las elecciones presidenciales de noviembre tras el paró provocado por la pandemia de coronavirus, el jefe del equipo electoral de Trump dijo en su cuenta de Twitter que se habían solicitado más de un millón de boletos.

Pero según el Departamento de Bomberos local, apenas asistieron 6.200 personas.}

Publicaciones virales en las redes TikTok y Twitter revelaron que los planes para reservar boletos en masa habían estado circulando durante días, acumulando cientos de miles de visitas.

Un video instó a la participación de fanáticos de BTS, la "boyband" surcoreana convertida en una de las más populares del K-Pop en el mundo con más de 21 millones de seguidores solo en Twitter.

"Oh, no, me inscribí en un mitin de Trump y no puedo ir", dijo una mujer tosiendo sarcásticamente en un video que publicó en TikTok.

Brad Parscale, gerente de campaña de Trump, culpó a los "manifestantes radicales" por "interferir" con el acto político. Pero Alexandria Ocasio-Cortez, congresista del Partido Demócrata, respondió: "Solo fuiste SACUDIDO por adolescentes en TikTok".

"Aliados del K-Pop, también vemos y apreciamos sus contribuciones en la lucha por la justicia", agregó la legisladora de 30 años y representante de Nueva York.

Aunque determinar el impacto concreto de la campaña viral en la asistencia al mitin es casi imposible, la acción destacó la tradición de los fans del K-pop como políticamente comprometidos.

En el último mes, los fanáticos de este género pop de alcance mundial nacido hace unos 25 años en Corea del Sur adoptaron el hashtag "#WhiteLivesMatter" con imágenes relacionadas con el K-pop para ahogar la andanada de tuits racistas en la red.

"El K-pop tiene una cultura de ser responsable", dijo CedarBough Saeji, un experto académico del género con sede en la Universidad de Indiana.

"Los fanáticos del K-pop en general son personas socialmente conscientes" y el género cuenta con un extendido apoyo entre la comunidad negra y de quienes se identifican como LGBTQ", declaró.

Se espera que las superestrellas del K-pop, convertidas en ídolos, sean modelos a seguir, explicó Saeji.

Aunque los seguidores a menudo enviaban obsequios a sus artistas favoritos, muchas estrellas del género pedían en cambio que el apoyo fuera enviado a organizaciones benéficas.

Después de que BTS colocó un millón de dólares detrás del movimiento Black Lives Matter, la organización benéfica colectiva de fanáticos conocida como One in An ARMY recaudó otro millón para igualar el monto donado a las causas contra el racismo y la violencia policial.

"Las canciones de BTS han desempeñado un papel para motivarnos a tener confianza en nosotros mismos, ser amables con los demás y estar allí el uno para el otro", dijo Dawnica Nadora, una voluntaria de 27 años de la rama estadounidense de esa organización.

En 2018, esta popular banda surcoreana instó a los jóvenes a comprometerse con sus propias conviccionesen un discurso ante la ONU.