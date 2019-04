Así se ve Omar Chaparro como Pedro Infante

Oficialmente Omar Chaparro ha sido invadido por el espíritu de Pedro Infante y ha salido la primera imagen de ello.

Netflix dio a conocer la caracterización del comediante para "Como caído del cielo", donde presuntamente el ídolo de Guamúchil ha estado detenido en el limbo durante seis décadas.

Sin permiso para ir al cielo, debido a que fue todo un mujeriego, tampoco puede ser enviado al infierno porque también ha hecho mucho bien.

Entonces pide una segunda oportunidad y lo envían a la Tierra al cuerpo de un imitador.

La dirección recae en manos de Pepe Bojórquez ("Más sabe el diablo por viejo") contando con la actuación de Ana Claudia Talancón ("El crimen del Padre Amaro") y Stephanie Cayo ("Club de cuervos").

En febrero pasado, tras darse a conocer la noticia, Lupita Infante, hija del cantante de “Amorcito corazón”, indicó que la producción no se había comunicado con ella y que a Chaparro lo quería mucho.

“Sé que admira mucho a Pedro Infante. Hay gente que dice que está padre y otra que no le gusta, pero yo lo quiero mucho, me gusta, lo he visto disfrazado y haciendo cosas y tiene un corazón del tamaño del mundo, eso sí tiene de Pedro Infante”, subrayó.

“Soy la que defiende el honor de Pedro Infante, a lo mejor lo quieren bajar de alguna manera que no cuidaran y para mi ese es uno de los temores, que no cuidaran su galanura, hermosura, un desnudo, si es algo de juego, digo, es una ficción, pero que sea cuidado”, indicó.