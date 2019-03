Batman cumple 80 años de cuidar a Ciudad Gótica

El pasado de Batman, uno de los superhéroes favoritos de los fanáticos de cómics a lo largo de las décadas, es conocido por todos: un niño millonario, Bruce Wayne, ve cómo asesinan a sus padres, por lo que decide volverse un justiciero nocturno.

El hombre murciélago, como se le conoce en México, este sábado cumple 80 años de cuidar a Ciudad Gótica, pero en la historia del héroe no todo ha sido justicia y rectitud.

LOS EMBLEMAS QUE HA PORTADO

Durante sus primeros años de vida en los cómics, a Batman se le vio más sanguinario, cruel y despiadado. En los primeros números, el encapuchado de DC Comics usaba pistola, la cual no temía utilizar en caso de ser necesario.

Además de sus armas, Batman también era más violento cuando se enfrentaba a algún maleante, incluso llegó a ahorcar con una soga a los ladrones con los que se enfrentaba y a desnucar a varios villanos.

SUS ALIADOS:

Robin: Se unió a Batman en 1940, el primero fue Dick Grayson, después de él han habido varios.

Jim Gordon: El jefe de la policía local que acompaña al murciélago desde su primera aparición en 1939.

Alfred Pennyworth: Exagente del servicio secreto británico y cirujano, ahora mayordomo de Wayne.

Barbara Gordon: Hija de Jim Gordon, era Batigirl, hasta que el Jocker la dejó parapléjica.

ENEMIGOS:

The Joker

Bane

The Penguin

Poison Ivy

Gatúbela

Killer Croc

Two-Face

Ra’s al Ghul

Riddler

The Scarecrow

La idea que se tiene de él de no usar la violencia y mucho menos de matar, se debe a la popularización del personaje y a la idea de sus creadores que querían que este héroe fuera visto y leído por una mayor cantidad de personas, incluidos niños, quienes no podían ver nada sangriento ni violento en la televisión o el cine.

El personaje, creado en 1939 por Bob Kane, también tiene un lado oscuro que no tiene que ver con su pasado trágico, sino con la manera en la que llegó a la cima del éxito.

No es un secreto que Batman se inspiró en personajes de la literatura popular estadounidense como El Zorro o La Sombra. Bruce Wayne y su alter ego deben tanto a este último que su primera historia es un plagio evidente de una de las aventuras de este pistolero sombrío creado a inicios de los años 30.

Aunque el cocreador de Batman, Bill Finger, adaptó una de las historias de La Sombra para el personaje, estos plagios eran tan habituales en aquel momento que por ello nunca se prestó mucha atención.

En los últimos años ha cobrado una importancia casi de culto la serie de la década de los 60 sobre el hombre murciélago, la cual no hubiese podido existir sin el creador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Cuentan algunos especialistas que cuando el personaje inició su show en 1966, sus productores se inspiraron en las fiestas de la mansión Playboy, concretamente en una temática de superhéroes, conducida por el magnate del erotismo en su casa.

Se cree que la primera película de Batman es la de Leslie H. Martinson lanzada el 30 de julio de 1966, pero dos años antes el artista plástico y cineasta Andy Warhol comenzó a dirigir Batman Drácula, una historia original en la que el hombre murciélago y el chupa sangre se enfrentarían. Por cuestiones de derechos de autor el filme se suspendió a medio rodaje y actualmente es casi imposible encontrar material del proyecto. En 2006 se lograron recuperar algunas escenas que fueron mostradas en el documental Jack Smith and the destruction of Atlantis.

Los actores que han vestido el manto del murciélago



1. Adam West: Apareció en la serie televisiva de los 60.

2. Michael Keaton: Interpretó al enmascarado en las dos películas de Burton.

3. Val Kilmer: Probablemente el Batman menos carismático de la historia.

4. George Clooney: Se colocó el manto del murciélago para la segunda película de Joel Schumacher.

5. Christian Bale: Interpretó al caballero de la noche en la trilogía de Christopher Nolan.

6. Ben Affleck: Encarna en la nueva franquicia a un Hombre Murciélago más maduro.