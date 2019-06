Belinda cambia de look y se tatúa el cuerpo

No cabe duda que Belinda está en boca de todos. Sus más recientes fotografías la pusieron en el ojo del huracán mediático debido a que lució un cambio de look bastante arriesgado, el cual dejó a todos sus fanáticos impactados. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces sigue leyendo.

Con una serie de fotografías, la cantante estrena nueva imagen. Con el cuerpo repleto de tatuajes y un look de chola, Belinda promociona su más reciente lanzamiento llamado “Amor a primera vista”. En las fotografías podemos ver a Beli completamente transformada. Los tatuajes están presentes en todo el cuerpo, desde brazos hasta piernas.

El responsable de este impactante cambio de look fue Javier de la Rosa así como Bere de la Rosa. En cuanto al peinado, Javier Díaz fue el seleccionado. En cuanto a uñas, Belinda agradeció a la cuenta Luxury Nails y en vestuario a la marca No Name, dirigida por Jonathan Morales.