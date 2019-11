Belinda da carpetazo, ya no le sigue el juego a Lupillo Rivera tras broma pesada

Belinda ya no quiere seguir el juego de Lupillo Rivera, luego de la indiscreción que ha mostrado sobre la presunta relación que mantuvieron durante las grabaciones de La Voz, que se transmitió por TV Azteca. Recientemente, el cantante se prestó a una broma pesada en la que salió a relucir el nombre de la intéprete de "Bella Traición".

La cantante prefirió dar carpetazo a los dimes y diretes entre ambos.

No me gusta dar de qué hablar, por eso nunca hablo de mi vida privada, ni de mis cosas, me gusta hablar de mi trabajo", declaró a Ventaneando.