Belinda rompe el silencio y habla de su supuesta relación con un empresario casado

Belinda protagoniza un nuevo escándalo; en redes sociales ha sido llamada ‘roba maridos’. Sin embargo, la cantante rechazó tener un amorío con el empresario Ricardo Cabañas, quien tiene un año de matrimonio con la actriz Carla Frías.

Pero la cosa no para ahí, su esposa Carla habría corrido a Ricardo de su casa, quien le mintió asegurándole que estaba en Tulum (Quintana Roo), cuando en realidad estaba en Los Ángeles cenando con Belinda. Cabe señalar que el joven matrimonio tiene una hija de unos meses de nacida de nombre Renata.

Ante todo este escándalo, la intérprete de ‘El sapito’ estaría muy afectada. Verónica Bastos (una de las conductoras de ‘Suelta la Sopa’) comentó que se puso en contacto con Belinda, quien negó rotundamente tener un romance con Cabañas.

“Ella está muy afectada con estas situaciones, que han pasado, ella me confirma, me asegura con una entereza y con fuerza y con un ‘no’, que ella no tiene pareja en este momento.