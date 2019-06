Bella Thorne publica fotos semidesnuda y exhibe chantaje de hacker

La actriz Bella Thorne, de 21 años, decidió acabar con las amenazas de un hacker y publicó las imágenes con las que estaba siendo extorsionada.

A través de su cuenta de Twitter, la ex chica Disney comentó que durante los últimos días la estaban amenazando con sus propios desnudos y que no estaba dispuesta a sentirse controlada.

"Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", escribió junto a una serie de fotos en las que aparece semidesnuda.

Thorne aseguró no sentirse humillada ni controlada por alguien más, pero sí lamentó la situación. "Me siento asquerosa, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", manifestó.

Finalmente, concluyó: "Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás".

La protagonista de "Amor de media noche" (2018), ya reportó la situación al FBI para dar con el autor de las amenazas.