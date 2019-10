Bibi Gaytán rompe el silencio tras rumores de divorcio con Eduardo Capetillo

Un fuerte rumor se propagó en el medio del espectáculo sobre una de las familias más estables, conformadas por Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, el cual decía, ambas luminarias habrían chocado por el regreso de la cantante a los escenarios, ya que su esposo, además de mostrar celos, le habría dicho que tenía que dedicarse exclusivamente su familia, como lo había hecho por tantos años.

Y lo que más llamó la atención fue que Capetillo dejó de seguir en Instagram a Gaytán, con lo que habría tomado fuerza la versión de que algo no andaba bien.

Durante su participación como madrina de las 900 representaciones de la obra ‘La Jaula de las Locas’, Biby rechazó de manera enfática, ante las cámaras de medios de comunicación que esté pasando por una crisis matrimonial, y mucho menos un divorcio, esto, tras regresar a los escenarios con la obra ‘Chicago El Musical’.

“Me ha apoyado al 100, si se pudiera al mil, al mil, ahí está echándome porras, apoyándome, sacando a esa Biby, porque soy mamá y me encanta ser mamá, y me encanta tener una familia, Pero también amo esto”, externó.

Asimismo sobre los rumores puntualizó: “Esto es parte del show business chicos, ya con tantos años ustedes creen que me cuezo al primer hervor… no”, manifestó.

Y sobre si se siguen o no en sus redes, también dijo: “A ratos lo sigo (a Eduardo), a ratos no, así es la vida”. También añadió que en su vida ella no bloquea nunca a nadie por ninguna circunstancia, aún cuando esté enojada.