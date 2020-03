Billie Eilish se desprende de sus ropas en un concierto

Billie Eilish se convirtió hoy en tendencia y es que hace unos días, durante uno de sus últimos conciertos, antes que de anunciar la cancelación de sus presentaciones en vivo por la pandemia que se vive debido al Coronavirus COVID-19, la cantante se despojó de su ropa, causando furor en los presentes, pero todo con la intención de dar un fuerte mensaje al público.

La joven de 18 años quien se ha caracterizado por utilizar prendas muy amplias para no ser sexualizada, como ella alguna vez lo dijo, aprovechó un intermedio para expresar su rechazo a las personas que opinan de las mujeres que visten y lucen como quieren y que son juzgadas por lo que se ponen.

Y mientras se va despojando de su blusa, la cantante de "Bad guy", "I love you", "Copycat", entre otros más, va mandando el mensaje de empoderamiento sexual.

"¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él", expresó la artista.