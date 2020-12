"Calladitas nos vemos más bonitas": Yuri manda un fuerte mensaje contra las feministas

Yuri, cantante, actriz y ex jueza de Quién es la Máscara, causó polémica de nueva cuenta. Pues se dio a conocer un video en donde la famosa volvió a generar controversia por decirles a las mujeres que se ven mejores calladitas y posicionarse en contra del movimiento feminista y por ende de las feministas. Las declaraciones de inmediato causaron controversia, provocando una ola de críticas en su contra en las redes sociales. ¿Por qué dijo eso la veracruzana? Te contamos lo que sabemos.

Después de que la cantante Yuri diera a conocer su postura sobre el Feminismo y que mencionara que a ella no le gusta eso, ha sido muy criticada en redes sociales por sus seguidores y demás personas que están a favor de este movimiento que busca la seguridad y justicia para las mujeres en México.

"El feminismo a mí no me gusta y me han criticado. ‘Ay, Yuri’, me dicen y me vale. ¿Pasó algo cuando rallaron los monumentos? ¿Pasó algo o hizo algo el gobierno? ¿Pasó algo? Nada. ¿Vale la pena levantarnos en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”, comentó la cantante de La Malita Primavera en el video que compartió el usuario @AlexMurillo.

Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa ��. pic.twitter.com/x7kLTAUSVy — alex murillo (@AlexMurilIo) December 14, 2020

“Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa”, describió el usuario que compartió el video.

Como era de esperarse, casi de inmediato, Yuri fue fuertemente criticada y tachada como machista. Cabe destacar que la cantante de 56 años de edad ha hablado en diversas ocasiones del feminismo y desde el año pasado ha destacado que ella no concuerda con esta ideología y movimiento social.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

Esa tipa me parece demasiado nefasta, tan solo escucharla hablar me causa náuseas @OficialYuri �������� — PABLO † (@JustMeStripped) December 14, 2020

Ay @OficialYuri han habido avances gracias a las protestas, no todo son las noticias de Televisa. Vergüenza te debería de dar usar de ese modo el púlpito. Jesús era subversivo, lee tu Biblia. — Dafnegrita (@CallMeDaff) December 14, 2020 EXACTO@OficialYuri calladita se ve mas bonita SEÑORA !



Solo usan su voz , su foco para decir tonterías como la otra Paty navidarks también pura burrada — MALTCHATT STAN�� (@LuisVgogh) December 14, 2020