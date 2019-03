'Capitana Marvel', iza la bandera feminista

Hay una escena en "Capitana Marvel" donde el personaje central de Carol Danvers (Brie Larson), pide al siempre aguerrido Nick Fury (Samuel L. Jackson), que haga el favor de salirse de la habitación, para sí poder quedarse sentada sola frente a su mejor amiga, Maria Rambeau (Lashana Lynch), para discutir el futuro de la Tierra.

El momento es íntimo entre mujeres, sin hombres en la habitación. Es una escena sencilla; pero marca 40 años de evolución del género de superheroes, desde que la Lois Lane de Margot Kidder preguntaba qué estaba sucediendo en "Superman" (1978).



La llegada de Danvers, o descenso desde el universo de Marvel Comics, trae consigo la responsabilidad de ser la primer heroína del vecindario de The Avengers, que tiene su propio filme. Dado tanto movimiento en los recientes años del empoderamiento femenino, para muchos, se siente tarde esta inclusión. Mientras que para otros, será el mejor momento para presentar a la heroína más poderosa de todas y todos.



Con el reclutamiento de Larson, ganadora del Oscar por ‘Room’ (2015), Marvel y el estudio Disney apostaron por una actriz que trajera carácter y la simpatía del héroe americano. La rubia Larson, con sus gestos de subir la ceja y sonrisa de presunción, nos recuerda el estilo de Dennis Quaid en cintas como ‘Viaje Insólito’ (1987) o a Harrison Ford y su Han Solo.



La misión de Larson es interpretar a una heroína planetaria llamada Vers, miembro del comando de elite de la especie Kree, que debe recordar sus orígenes como humana del planeta Tierra, cuando era piloto de la Fuerza Área y la llamaban Carol Danvers. Es en esta búsqueda de definición de identidad, donde parte la aventura situada en los años 90.



Así, "Capitana Marvel", es también la historia de origen que tanto esperábamos de Nick Fury, cuando junto con el agente Phil Coulson, ambos portando la identificación de S.H.I.E.L.D., deben descubrir la necesidad de trabajar juntos.

Bajo la dirección de Anna Boden y Ryan Fleck, dúo responsable de dramas independientes como "Half Nelson" y "Mississippi Grind" que hicieron brillar a sus estrellas Ryan Gosling y Ryan Reynolds, "Capitana Marvel" se cuenta en una estructura no lineal, saltando entre el presente y el pasado, usando ingeniosamente las memorias de Vers, para junto con los personajes alrededor -en una suerte de ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’- aprendamos sus orígenes, miedos, obsesiones y aliados de vida.



Y es en ese pasado, en donde el filme de Boden y Fleck quiere transmitirnos la idea que la compañía de mujeres fuertes en la vida de Danvers, son las que forjaron su carácter. "Capitana Marvel", iza la bandera feminista, aunque no de una manera para declarar la guerra, sino mostrando las virtudes de una mujer líder, incluso el poder de la maternidad.



La cachetada de la arrogancia masculina, se la lleva un personaje con intenciones sobreprotectoras, mientras que hay alguien más que representa al buen padre con corazón de cuidar el bien de su comunidad, sumergido en un tema de refugiados y migrantes que hace eco con la política de nuestros días.



Entre los aciertos del argumento, está mostrar la relación de hermandad entre Danvers y la afroamericana Maria Rambeu, en una suerte de evidenciar la amistad interracial, así como la complicidad entre mujeres que en su pasado esperaban -dentro de un mundo militar de hombres- saltar a la cabina del avión para hacer la diferencia.



Como Marvel nos ha acostumbrado, también hay rato para el humor y la nostalgia. Y si "Capitana Marvel" no es para los años 90, lo que fue "Guardianes de la galaxia" para los 80, sí podemos decir que la remembranza está en esas cintas a la "Arma Mortal" (1987-1998), donde la presencia de un policía afroamericano y otro blanco, eran la excusa para chistes en medio de la acción. Jackson aquí se lleva gran parte de las sonrisas, incluso perdiendo el porte y atreviéndose a ser infantil en momentos.



Pero la estrella que se roba la cámara es el gato Goose (apodo puesto por los realizadores en honor al personaje de Anthony Edwards en ‘Top Gun’), quien es un felino con muchas sorpresas y mucho qué decir cuando se quiere domar al protagonista de una historia. Como la rebelde de Carol Danvers, cuando descubre que no hay techo sobre ella y sí mucho universo por volar… por lo menos hasta el desenlace en abril de "The Avengers: End Game".