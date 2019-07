Carlos Rivera le dará voz a Simba en película de "El Rey León"

Carlos Rivera compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia de que le dará voz a Simba en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película de Disney "El Rey León".

El cantante, quien ya ha participado en el musical del mismo nombre, se mostró feliz y sorprendido porque de nueva cuenta esta historia llega a su vida.

¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película de Disney #ElReyLeón que estrena en todos los cines el próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es mi hermoso “Ciclo Sin Fin”. pic.twitter.com/ARd5HtvJOL — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) July 3, 2019

Fans lo felicitaron por un logro más, recientemente celebró 15 años de carrera musical con dos exitosas presentaciones en el Auditorio Nacional.

"Siiiii tenía que ser tu eres y serás nuestro Simba. No hay otro más solo tú, estoy mega feliz por ti y todo lo que haz logrado". "No podemos estar más orgullosxs por ti Carlos. Simba siempre formó parte de tu vida y en parte de la nuestra también. ¡FELICIDADES!". "Ay mi Carlitos!!! no puedo dejar de llorar de la emocion que tengo!! vos merecias esto!! lo supe desde un pricipio cuando anunciaron que saldria la nueva pelicula de #ElReyLeon!! nadie pero nadie puede dar voz a #Simba mas que el gran @_CarlosRivera ! felicitaciones viva mi rey!", son algunos de los comentarios.

La cinta llegará a los cines mexicanos el próximo 19 de julio.