Carlos Trejo presume apoyo de la gente y abucheos para Adame

Carlos Trejo compartió en Twitter un video en el que supuestamente el público le muestra su apoyo para el enfrentamiento que tiene pactado con Alfredo Adame.

Dicho video muestra que en el Frontón México, donde se realizó un evento de artes marciales mixtas y asistió Alfredo Adame, el público grita "Trejo, Trejo" al tiempo que lanza abucheos para el conductor.

"Agradezco a todos los amantes de la MMA y me sorprendió mucho que al presentarse el COBARDE de pito chico en el frontón mexico gritaron mi nombre en señal de apoyo....GRACIAS", escribió.

Agradesco a todos los amantes de la MMA y me sorprendió mucho que al presentarse el COBARDE de pitó chico en el frontón mexico empezaron gritaron mi nombre en señal de apoyo....GRACIAS pic.twitter.com/oXB8eMvLk5 — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) July 20, 2019

En Twitter, circula un video en el que Adame platica que asistió a apoyar a Judith Bolaños y que le impresionó lo bien que quedó el Frontón México.

Adame aclara que la pelea no se cancela, sólo se pospone por el botellazo que le dio Carlos Trejo.

"Emocionado porque Judith Bolaños va a pelear y a mi también me sirve porque voy calentando motores para lo que ustedes ya saben. El compromiso ya no es el dos de agosto por la mamarrachada que hizo este tipo (Carlos Trejo), pero la pelea no se cancela, se pospone nada más", aclaró.

El conductor comentó que por instrucción médica tendrá que evitar el deporte de contacto de cuatro a seis semanas.

"Me quitaron los puntos ayer, me dijo el doctor que de cuatro a seis semanas no puedo tener deporte de contacto, entonces la semana que viene lo iré a ver para revisar cómo va evolucionando y todo; él me dará un tiempo probable que me pueda subir al ring", finalizó.