César Costa acepta ser otra vez "Papá soltero

Este 2019 se cumplirán 25 años desde que el programa Papá soltero salió del aire, luego de siete años de estar en la televisión.

Tras todo este tiempo, la historia de un hombre que decide, al morir su esposa, quedar a cargo de sus tres hijos adolescentes, regresará pero en esta ocasión en forma de teatro musical.

Gerardo Quiroz, quien además de haber formado parte de la serie de los 90 es productor teatral, así lo informó y adelantó que se estrenará en el teatro Centenario Coyoacán, este año.

“Estamos analizando César Costa y yo el guión del musical con la historia de Papá soltero, con los mismos mensajes positivos y familiares pero 25 años después”, dijo el productor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Quiroz detalló que Gus Rodríguez escribe el guión y que ya están confirmados para participar en la puesta en escena César Costa, Luis Mario Quiroz y José Luis Cordero, Pocholo.

Se explicó también que sería muy complicado que esté en el montaje Edith Márquez, por lo que su personaje, Alejandra, sería interpretado por otra actriz.

“Edith (Márquez) tiene ciertos problemas de tiempo con tanto concierto que da, así que veo improbable que ella esté con nosotros en este proyecto”, dijo.

Otro de los personajes más recordados de la serie que inició en 1987 es el de Gumara, que interpretó Aurora Alonso, quien murió en 2004, por lo que en un homenaje póstumo Gerardo Quiroz retirará a la graciosa asistente doméstica de la historia.

“El personaje de Gumara creo que por el respeto a Aurora Alonso no se hará, se mencionará y se hará una sensible memoria pero no queremos que nadie la interprete, es la mejor decisión”, explicó.

Quiroz añadió que la razón para traer de vuelta esta historia, cuya preproducción comenzará en un mes, es porque cree que hay una falta de historias con mensajes familiares y positivos.

“El proyecto aún puede dar mucho, sobre todo ahora que es difícil encontrar uno donde haya mensajes familiares”.