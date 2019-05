Chaparro entró al mundo Pokémon sin casting

¿Cuánto necesita invertir un actor latino para lograr una carrera en Hollywood?

Para Omar Chaparro, su cuota para obtener un papel como el que ahora desarrolla en Detective Pikachu comenzó con poner de su cartera cinco mil dólares y aceptar trabajos en los que perdía dinero.

Aunque tiene apenas dos años que se mudó a Estados Unidos para iniciar una carrera en la Meca del Cine, Chaparro cuenta que desde hace más de dos décadas tenía en mente hacerlo y fue hace 10 años que comenzó a planearlo con mayor detenimiento.

“Que hoy tenga trabajo y que muchos proyectos se cristalicen tiene que ver con los años de labor. Me fui hace dos años y medio a Los Ángeles pero he estado picando piedra desde hace 20 años y curiosamente la gente no sabe que he estado con mi mente en Hollywood desde hace mas de 10, la mitad de mis películas son en inglés pero muchos no las han visto”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor explicó que esos trabajos que comenzó a hacer en inglés hace varios años, mismos por los que su esposa le preguntaba por qué hacía, han hecho que hoy muchos agentes en Hollywood sepan de su existencia y lo inviten a nuevos proyectos fílmicos como este.

“Al inicio cuando llegamos a allá, mi esposa me decía que por qué hacía películas que nadie veía y por las que no me pagaban. Extrañamente, cuando me llamaron para Detective Pikachu no hice casting, me llamaron para ofrecerme el papel y dije: ‘fui suertudo’, después cuando llegué a Londres, el director me dijo que me quedé por que Mary, la productora, me conoció hace nueve años en Nueva Orleans en una película que hice allá que se llama Aztec warrior, en la que tenía un papel secundario”.

Al recordar este pasaje, el chihuahuense explicó que hacer ese papel en Aztec warrior fue un trabajo en el que perdió dinero, ya que aunque le pagaron 2 mil pesos por actuar, él tuvo que desembolsar más dólares para los boletos de avión, el hospedaje y la visa de trabajo, por lo que terminó perdiendo monetariamente.

Sin embargo, con los años descubrió que de no haberla hecho no tendría el papel de Sebastián, un estridente e hilarante millonario que organiza luchas ilegales de pokémon.

“No me importaba (perder dinero actuando en películas) porque yo sabía que el proceso para esta carrera así tenía que ser, hacerlo sin esperar nada y saber que la ganancia vendría un año o dos o 10 o como en el caso de Detective Pikachu. Esta carrera es así, hay que picarle y picarle, esperando que en un futuro haya frutos”.

Chaparro no era fan del anime ni del videojuego, por lo que para hacer este papel contó con un gran asesor, su hijo Omar.

“Él es muy fan de Pokémon y él me enseñó todo lo que sé”, indicó.