Charles Bukowski, el último de los poetas malditos

Charles Bukowski fue un poeta y escritor estadounidense que es considero como el máximo exponente del llamado "realismo sucio", un movimiento que supuso un cambio radical en el estilo, la forma y la temática de la poesía moderna, sin rima, sin reglas, sin corsés, libre y transgresora.

Sus letras, rebeldes y contra el sistema, hablan sobre su propia vida, que consistía en vagar de ciudad en ciudad, trabajando de cualquier cosa para ganar el dinero justo para pagarse una habitación y una borrachera.

Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes y símbolo de la literatura independiente.

En su 25 aniversario luctuoso, lo recordamos con cinco de sus poemas más famosos.



El corazón que ríe



tu vida es tu vida

no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión

mantente alerta

hay salidas

hay una luz en algún lugar

puede que no sea mucha luz pero

vence a la oscuridad

mantente alerta

los dioses te ofrecerán oportunidades

conócelas

tómalas

no puedes vencer a la muerte pero

puedes vencer a la muerte en la vida, a veces

y mientras más a menudo aprendas a hacerlo

más luz habrá

tu vida es tu vida

conócela mientras la tengas

tú eres maravilloso

los dioses esperan para deleitarse

en tí.

¿Así quieres ser escritor?

Si no te sale ardiendo de dentro,

a pesar de todo,

no lo hagas.

A no ser que salga espontáneamente de tu corazón

y de tu mente y de tu boca

y de tus tripas,

no lo hagas.

Si tienes que sentarte durante horas

con la mirada fija en la pantalla del ordenador

ó clavado en tu máquina de escribir

buscando las palabras,

no lo hagas.

Si lo haces por dinero o fama,

no lo hagas.

Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama,

no lo hagas.

Si tienes que sentarte

y reescribirlo una y otra vez,

no lo hagas.

Si te cansa sólo pensar en hacerlo,

no lo hagas.

Si estás intentando escribir

como cualquier otro, olvídalo.

Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti,

espera pacientemente.

Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa.

Si primero tienes que leerlo a tu esposa

ó a tu novia ó a tu novio

ó a tus padres ó a cualquiera,

no estás preparado.

No seas como tantos escritores,

no seas como tantos miles de

personas que se llaman a sí mismos escritores,

no seas soso y aburrido y pretencioso,

no te consumas en tu amor propio.

Las bibliotecas del mundo

bostezan hasta dormirse

con esa gente.

No seas uno de ellos.

No lo hagas.

A no ser que salga de tu alma

como un cohete,

a no ser que quedarte quieto

pudiera llevarte a la locura,

al suicidio o al asesinato,

no lo hagas.

A no ser que el sol dentro de ti

esté quemando tus tripas, no lo hagas.

Cuando sea verdaderamente el momento,

y si has sido elegido,

sucederá por sí solo y

seguirá sucediendo hasta que mueras

ó hasta que muera en ti.

No hay otro camino.

Y nunca lo hubo.

El pájaro azul

Hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero yo soy demasiado duro con él,

le digo, estate ahí dentro, no voy

a dejar que nadie

te vea.

hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero yo derramo whisky sobre él e inhalo

el humo de los cigarrillos

y las putas y los camareros

y los dependientes de ultramarinos

nunca saben que

él está

ahí dentro.

hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero yo soy demasiado duro con él,

le digo, estate ahí abajo, ¿es que quieres

hacerme un lío?

¿quieres cargarte mis

obras?

¿quieres arruinar las ventas de mis libros

en Europa?

hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero yo soy muy listo, solo le dejo salir

algunas veces por la noche

cuando todo el mundo está dormido.

Y digo, sé que estás ahí,

así que no estés triste.

entonces lo vuelvo a guardar,

pero él canta un poco

allí dentro, no le he dejado

morir

y dormimos juntos

así

con nuestro

pacto secreto

y es lo suficientemente hermoso

para hacer a un hombre

llorar, pero yo no

lloro, ¿lo haces

tú?

Cerveza

No sé cuántas botellas de cerveza

consumí mientras esperaba que las cosas

mejoraran.

No sé cuanto vino, whisky

y cerveza,

principalmente cerveza

consumí después

de haber roto con una mujer

esperando que el teléfono sonara

esperando el sonido de los pasos,

y el teléfono no suena

sino mucho más tarde

y los pasos no llegan

sino mucho más tarde.

Cuando el estómago se me sale

por la boca,

ellas llegan frescas como flores en primavera:

-"¿Qué carajo hiciste?

Llevará tres días antes de que puedas follarme"

Una hembra dura más

vive siete años y medio más

que el macho, y toma muy poca cerveza

porque sabe que es mala para la

silueta.

Mientras nos volvemos locos

ellas están fuera

bailando y riendo

con muchachos divertidos.

Bueno, hay cerveza

bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza

y cuando levantas una

se desfonda

y las botellas caen

rodando

entrechocándose

derramando ceniza gris húmeda

y cerveza vieja

o las bolsas caen a las 4

de la mañana

produciendo el único sonido en tu vida.

Cerveza

ríos y mares de cerveza

cerveza, cerveza, cerveza.

La radio pasa canciones de amor

mientras el teléfono permanece en silencio

y las paredes se ciernen

y cerveza es todo lo que hay.

Melancolía



la historia de la melancolía

nos incluye a todos.

me retuerzo entre las sábanas sucias

mientras fijo mi mirada

en las paredes azules

y nada.

me he acostumbrado tanto a la melancolía

que

la saludo como a una vieja

amiga.

ahora tendré 15 minutos de aflicción

por la pelirroja que se fue,

se lo diré a los dioses.

me siento realmente mal

realmente triste

entonces me levanto

PURIFICADO

aunque no haya resuelto

nada

(…)

hay algo mal en mí

además de la

melancolía.