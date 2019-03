Chris Evans revela su superhéroe favorito

Si le preguntas a cualquier fan de Marvel quién es Chris Evans rápidamente te contestará que es el Capitán América. El actor ha interpretado a Steve Rogers durante 10 años y volverá a hacerlo al menos una última vez en "Avengers: Endgame". Sin embargo, su personaje favorito de niño distanciaba mucho del Capi. De hecho, era de DC.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Evans tuvo que contestar a la cuestión de cuál era su superhéroe favorito de la infancia. Y el actor no dudó al responder. "Yo no era tan genial, me gustaban más las caricaturas como Bugs Bunny o los Looney Tunes, cosas así. Pero diré que era Batman", explicó.

"No debería decir esto porque es de DC y eso... pero realmente me gustó. No quiero meterme en ningún problema, pero esas películas de Michael Keaton eran geniales. Así que sí, diré Batman", añadió.

Con esto Evans ha demostrado que no importa quién acabes siendo de mayor, las expectativas de niño a veces no se cumplen, pero sí se superan. El actor está despidiéndose de su personaje en el Universo Marvel tras la rescisión de su contrato, y si los rumores son ciertos "Avengers: Endgame" podría ser su última película como Steve Rogers.

Todas las teorías que circulan por el fandom apuntan a que los Vengadores originales darán sus vidas en un "último sacrificio" para revertir el daño causado por Thanos en Infinity War. Por el momento sólo esto son rumores, pero lo que sí es seguro es que el Universo Marvel no volverá a ser el mismo a partir del 26 de abril fecha de estreno prevista para "Avengers: Endgame".