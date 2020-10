¡Cobra hasta el saludo! Alfredo Adame pide depósitos en pesos y dólares

Tras darse conocer un video donde Alfredo Adame mandaba una peculiar mentada de madre a una persona desconocida, a petición de una, ahora el actor decidió que su explosividad lo podría canalizar en su beneficio, por lo que ahora ya está monetizando los saludos, tanto en pesos como en dólares.

Así es, la popularidad del histrión con su peculiar manera de dirigirse a personas que considera, hicieron cosas injustas, ya podrán ser personalizadas y con dedicatoria.

Pero lo más interesante, es que la estrella de la televisión es solicitado en dos plataformas: ‘H!Fan!’, cuya solicitud por un mensaje personalizado tiene un costo de 499 pesos mexicanos, y también está Vaparati.com, una página dirigida más hacia el público hispano, donde su tarifa es de 49 dólares.

En la primera dirección, Alfredo es parte de músicos, actores comediantes e influencers como El Chaparro Chuacheneger, Caeli, Teo González, Los Chicharrines, Ivonne Montero y Aleida Nuñez, por mencionar algunos nombres.

En Vaparati.com, Adame forma parte del elenco junto a personalidades de la música como Ana Bárbara, los cantantes de Banda El Coyote y El Chapo de Sinaloa, por señalar algunos nombres.

Cabe decir, en pasados días se dio a conocer a través de un video de un usuario de Twitter, que vive en Culiacán, cómo le pidió al actor un favor, que era “mandar a ching** a su mad**” a un hombre que se la pasa molestándolo.

“Buen día, Alfredo Adame, con todo el respeto que se merece, si me podría hacer un favor estaría agradecido, es mandar a ching** a su madr** a Juan Carlos Nuñez, se la pasa molestándome y no me deja tranquilo. Lo dejo de molestar señor Alfredo, buen día, saludos desde Culiacán”.