Con amuleto de Jenni Rivera, Lupillo y Fátima ganan la final de "La Voz"

El cantante Lupillo Rivera no podía contar con un mejor talismán para la buena suerte en la final de La Voz Azteca 2019 que el que recibió a unos minutos de comenzar la competencia: el sombrero de su hermana Jenni Rivera.

Durante los primeros minutos del programa, la producción del reality dejó en su lugar el sombrero, lo que provocó que el cantante recordara a Jenni, quien murió en 2012 a causa de un accidente aéreo.

"Hace 7 años falleció mi hermana unos días antes de la final de La voz en la que ella estaba. Mañana ella hubiera cumplido 50 años”, comentó.

"En esta ocasión este es el sombrero que ella portaba y aquí me lo dejaron ahorita, es mi talismán de esta noche", compartió Rivera.

Con un Lupillo conmovido hasta las lágrimas, la conductora del reality Jimena Pérez “La choco”, pidió un aplauso para él y su hermana.

“Lo que menos queremos es hacerte llorar desde ahora, pero le deseamos a Jenni un feliz cumpleaños de parte de todos nosotros en donde se encuentre”, dijo.

Lo que el cantante no sabía era que la noche de este lunes su concursante Fátima Domínguez y él se coronarían como los grandes ganadores de La voz.

En una noche llena de emociones, Fátima logró vencer al boliviano Leo Rosas del equipo de Yahir, quien quedó en segundo lugar. Quienes no lograron pasar a la última ronda fueron los hermanos Warnero, Mashiakh y Dara, y Viviann Baeza, concursantes de Ricardo Montaner y Belinda respectivamente, quienes fueron eliminados a la mitad del programa.

Después de 17 semanas de competencia y 42 episodios y luego de tres horas en las que tanto concursantes como coaches tuvieron la oportunidad de pisar el escenario, Fátima se convirtió en la ganadora de un contrato de grabación, un automóvil último modelo y un premio en efectivo.

Velada musical. El peso de ser la primera participante en subir a cantar lo tuvo la concursante del equipo de Belinda. Viviann interpretó el tema "Caruso" de Lucio Dalla y recibió el aplauso de los coaches, en especial de Ricardo Montaner.

“Una canción que me trae recuerdos. Te exige una manifestación interpretativa muy amplia, la cantaste muy bien", dijo.

Como sorpresa para la final, cada concursante tendría la oportunidad de cantar a lado de su coach. Leo Rosas interpretó “La locura” junto a Yahir, tema que el ex académico hiciera famoso en 2004.

Pero también entre coaches pudieron hacer lo propio y Yahir y Montaner le regalaron al público su interpretación de “Enamorado”, sin embargo quienes robaron cámara fueron el dueto de Lupillo y Belinda.

Acompañados de mariachi cantaron “Amor de los dos”. Belinda brilló en el escenario con un vestido entallado de colores como si se tratara de un rebozo.

Se sinceran. La que también llegó a las lágrimas en la contienda fue la intérprete de “Egoísta” cuando Ricardo Montaner le dedicó unas palabras.

“Uno se deja llevar mucho por la gente y yo dije ‘será que ella es complicada como en verdad dice la gente que es. Yo te doy mi palabra que inclusive sentado en la mesa con mi familia les he dicho la sorpresa que me he llevado contigo, no solamente porque no eres complicada sino por la dulzura que tienes”, dijo.

“Eres una mujer que tienes el derecho ganado de ser feliz y espero que seas muy pronto la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces”.

Error de dedazo. Al parecer no todo salió bien al tratarse de un show en vivo. Todavía no comenzaba la competencia como tal y La Voz ya estaba dando de qué hablar.

No es que algún concursante hiciera algo, o los coaches mostraran su carisma sino que la producción cometió un error al poner la etiqueta de Ricardo Montaner pues la acompañaron por el texto "couch" (sofá) en lugar de "coach" (entrenador).