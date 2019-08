Con voz entrecortada, Andrea Legarreta enfrenta a Alfredo Adame, se le irá con todo

CDMX.- En un espacio del programa “Hoy", de Televisa, la conductora Andrea Legarretale respondió al actor Alfredo Adame y le advirtió que no permitirá más violencia de su parte ni contra ella ni contra las mujeres, y mañana responderá a detalle como debe ser, como la señora que es.

En días pasados se filtró un audio en el que se escucha al actor Alfredo Adame acusando a Legarreta de infiel y de autonombrarse la “primera dama de Televisa”, gracias a que supuestamente era la amante de un vicepresidente de la empresa y que por eso llegó hasta donde está.

Al preguntarle sobre la veracidad del audio, Adame lo confirmó y volvió a despotricar contra Legarreta a quien acusó de serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa, pero además de abusar de “su poder” en el programa “Hoy”.

Visiblemente indignada, pero cobijada por sus compañeros del programa, Andrea respondió que hará lo que esté a su alcance para no permitir más violencia contra la mujer, porque las declaraciones de Adame son violencia de género no sólo hacia ella, sino hacia muchas personas.

Esas declaraciones del señor Alfredo Adame son violencia de género y no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos”, dijo Andrea.

Defiende su matrimonio

La actriz de doblaje también defendió los valores, el respeto y amor con el que se rige no sólo su familia, sino su matrimonio con Erik Rubín, a quien respeta y ama.

"Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir, llevo 19 años casada, como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar, los valores...".

Andrea Legarreta... ¡Le contesta a Alfredo Adame! pic.twitter.com/wqHGYA55Fp — Mister137 (@ElMister137) August 27, 2019

También he hecho énfasis en que nada justifica la violencia, y la violencia en sus diversas manifestaciones, entonces, mucho menos el maltrato a las mujeres y lo que está sucediendo”, recalcó.

Andrea Legarreta, una de las conductoras más queridas del público mexicano, reafirmó que no se quedará callada porque quedarse callada es no darle voz a todas las mujeres que sufren maltrato.

La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas”, dijo en “Hoy”.

La conductora aseguró que mañana miércoles retomará el tema en el mismo programa y responderá a las declaraciones de Adame de otra forma.

Aquí en mi casa (Televisa), que ha sido mi casa por más de 40 años, y que nadie me ha regalado absolutamente nada, trabajo desde que tenía ocho años de edad y no he tenido necesidad de que nadie me regale nada, mucho menos por hacer las cosas que el señor comenta que hice”, finalizó visiblemente dañada Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta también reaccionó en redes

La conductora Andrea Legarreta compartió con sus 3.6 millones de seguidores en su perfil de Instagram una imagen que señala que el maltrato verbal es igual a un golpe físico, como el que ella sufrió por parte del actor Alfredo Adame.

¡Tal cuál... ya basta de todo tipo de violencia! ¡No lo voy a permitir! Siempre hablo con ustedes mujeres, siempre las apoyo y les aconsejo que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de maltrato”, escribió.

La también conductora de radio, de 48 años, aclaró que este miércoles, en el programa “Hoy” se abordarán temas como la misoginia y la violencia para poder entender la actitud de Alfredo Adame.

Yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base de mentiras. Sólo porque él cree que gracias a mí lo despidieron. Cobarde que no tiene una sola prueba que sustente sus historias inventadas. Y más triste ver que le dan réplica...

Responderá a través de “Hoy”

Andrea Legarreta volvió a informar que mañana durante el programa Hoy hablará por última vez “de este tema y de este ser tan despreciable...”.

Agregó que asistirán especialistas que hablarán de la misoginia, de la violencia de género, de la violencia verbal, “de lo que puede detonar una acción tan asquerosa y violenta... Gracias siempre por su apoyo. A final de cuentas creo que la vida de cada uno habla por si sola...”.