Conductor de 'Ventaneando' da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Un conductor del programa de espectáculos 'Ventaneando' dio positivo a la prueba de coronavirus (Covid-19).

Este jueves el conductor de ‘Ventaneando’, Ricardo Manjarrez, informó a sus compañeros y a todos los televidentes que tenía coronavirus, esto fue mediante la transmisión del programa.

Así mismo, Ricardo informó que se realizó la prueba el pasado domingo, razón por la que desde el lunes ya no acudió al trabajo.

Para no tener más dudas, finalmente me fui a tomar la prueba del hisopo, eso fue el domingo, yo por supuesto ya no fui a trabajar y bueno me llegó el resultado y era lo que temía. Me puse en contacto de inmediato con un doctor, me mandó medicina me dijo que era un hombre joven, un hombre sano que hago ejercicio entonces me dijo que no me preocupe que todos los síntomas que tenía eran evidentes que eran Covid, ya perdí el olfato, ya perdí el gusto”, aseguró.