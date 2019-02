¿Contra quiénes compite Yalitza Aparicio en los Oscar?

Yalitza Aparicio

Fecha nacimiento: 11-12-1993.

Lugar: Tlaxiaco, Oaxaca.

Estudios: Profesora de jardín de niños.

Experiencia actoral: ROMA.

Logros: Siete premios internacionales, entre ellos los obtenidos por el Círculo de Críticos de Oklahoma y el CinEuphoria.

PROBABILIDADES de ganar la estatuilla según Entertainment Weekly.

96% DE ACEPTACIÓN tiene ROMA, según el sitio de cine Rotten Tomatoes.

201 NOMINACIONES lleva hasta el momento la cinta, ha ganado 113 premios.

3.5 MILLONES DE DÓLARES se estima ha recaudado en su corrida comercial.

6 MEXICANOS de cada 10 que tienen Netix, ha reproducido el filme.

Glenn Close. De todas la nominadas, es la actriz con una carrera más larga, la cual inició en 1974 a la edad de 27 años. A partir de entonces, la originaria de Connecticut, Estados Unidos, ha trabajado en televisión, teatro y cine. Hasta la fecha, Close tiene más nominaciones sin victorias que ningún otro actor, con un total de siete postulaciones. Su papel en el lme The wife, del sueco Björn Runge podría darle su primer estatuilla dorada y según especialistas, será la ganadora.

Olivia Colman. En las casi dos décadas de carrera que tiene, la británica de 45 años se ha desenvuelto en trabajos de teatro, radio y cine, aunque primordialmente su filmografía abarca más trabajos en televisión. Su personaje de Ana Estuardo en la cinta La favorita le da su primera nominación al Oscar y representa la segunda ocasión que trabaja con el director Yorgos Lanthimos, con quien en 2015 también hizo la cinta The lobster, junto a Colin Farrell.

Lady Gaga. Aunque la neoyorkina había hecho breves apariciones en filmes como Machete kills, con su personaje Ally en el filme A star is born Gaga hace su debut formal en la gran pantalla y con él ha logrado dos nominaciones al Academy Award: uno por Canción original con “Shallow” y otro a Actriz.

En 2016, Stefani Joanne Germanotta, nombre de la también cantante, estuvo nominada a Canción original por “Til it happens to you”, tema principal del documental The hunting ground.

Melissa McCarthy. La actriz que comenzó su carrera en 1998 en tv y cine simultáneamente consigue su primera nominación al Oscar en la categoría de Actriz por su papel de Israel en el filme Can you ever for give me?, con el cual se aleja de sus papeles cómicos para adentrarse en un personaje más drámatico.

En 2011, McCarthy fue nominada a la estatuilla en la categoría de Actriz de reparto por Bridesmaids.