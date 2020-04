Coronavirus baja el volumen a la música

La tecnología y las plataformas digitales no sólo han acercado a las personas que están recluidas por la cuarentena originada por el Covid-19 sino que también han sido las salvadoras para que la industria musical promocione nuevos sencillos... porque los artistas están en cuarentena, pero la música no.

“Nos ha servido mucho, es la primera vez que lanzamos un sencillo y un álbum sin que estemos ahí físicamente; hacemos promoción separados, en plataformas digitales. La tecnología está mostrando su mejor cara, yo creo que las redes nos están acercando y ayudan”, comentó a EL UNIVERSAL Xabi San Martín tecladista de La Oreja de Van Gogh.

La digitalización musical obligó a los músicos a sacar en cortos periodos nuevos sencillos, pues las fechas ya estaban programadas. Sin embargo, los resultados no siempre han sido alentadores.

El caso de Bad Bunny lo ejemplifica pues en plena promoción de los sencillos de su nuevo disco YHLQMDLG, tuvo que cambiar sus planes. El año pasado su tema “Vete” se posicionó en los primeros lugares y su video tiene más de 170 millones de visualizaciones.

Pero a su nuevo sencillo y video “Yo perreo sola” le tocó estrenarse en la cuarentena y, a pesar del revuelo que causó por vestirse de mujer, no superó al anterior.

Incluso optó por grabar desde su casa un tema relacionado con la cuarentena llamado “En casita” y que tan sólo ha tenido 200 mil reproducciones, una cifra que no es común en el puertorriqueño.

Una alternativa de los cantantes ha sido grabar desde el confinamiento de sus hogares, como en el caso de David Bisbal con su nuevo tema “Si tú la quieres”, que hizo un video junto con Aitana y alcanzó en los primeros días 500 mil reproducciones

Pero esa cifra queda muy lejos de otros sencillos del español, como “Antes que no” que en tiempos normales, en donde hubo promoción física, consiguió Disco de Platino y Oro después de su lanzamiento y a la fecha tiene más de 23 millones de visualizaciones.

Aún así, músicos como Carlos Sadness se muestran optimistas: “Estábamos en presentaciones, y al final se pospuso la firma de discos; la gente se ve afectada pero entiendo que es por una causa mayor”, dijo el español.

Gorillaz

9 de abril. “Aries”, lanzado durante esta cuarentena y en cuyo video aparecen usando tapabocas, lleva 4,418,462 vistas en YouTube. También ha publicado cuatro playlist con canciones para escuchar durante el aislamiento. Su anterior sencillo fue “Momentary Bliss,” lanzado el 30 de enero y suma 8,050,164 de impactos en la misma plataforma.

Babasónicos

7 de marzo. “Suficiente”: 292,210 vistas Antes del Covid: “El loco”: 5.9 millones.

Bad Bunny

5 de abril. “En casita” (que alude a la cuarentena) suma 244 mil vistas. También lanzó “Yo perreo sola”, que lleva 141 millones. Antes de la cuarentena: “Vete” (171 millones 406 mil 452 vistas).

Yandel

2 de marzo. “Espionaje” 12 millones de vistas. Antes: “Ganas de ti”: 17,802,1 55.

Morat

5 de abril. “Nunca te olvidé” 5 .1 millones. “Enamórate de alguien más”: 18 millones de vistas.

Twenty One Pilots

“Leave of concern” 18,902,654 vistas ”The hype” ( junio) lleva 28,027,939.

Selena Gómez

7 de marzo. “Suficiente”: 292,210 vistas Antes del Covid: “El loco”: 5.9 millones.

Thalía

26 de marzo. “Tímida”: 11,085,837 vistas. ”Me concoces” (enero): 12 millones.

Pitbull

12 de abril. Durante el Covid “I believe that we will win” suma 540, 824 vistas Antes del Covid “No lo trates” alcanzó 206, 902,350 impactos.

Black Eyed Peas

10 de abril. “Mamacita” 56. 7 millones de vistas. Antes del Covid: “R i t m o”, 622 millones.

Matisse

16 de abril. “Ay, ay” 862,304 vistas. Antes del Covid: “Guayna”, 16 millones.

Alejandro Sanz

23 de marzo. “El mundo fuera”: 1,040,923 vistas. Antes de cuarentena: “El trato”: 3 millones.