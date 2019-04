Creedence Clearwater Revisite se presenta en Zacatecas

Zacatecas. - Más de 12 mil espectadores abarrotaron la Plaza de Armas para asistir al concierto de la legendaria alineación Creedence Clearwater Revival con cuyo evento se clausuró el Festival Cultural de Zacatecas.

Las largas las comenzaron desde las 7 de la mañana con personas de Zacatecas y de diversas partes del país, en cuyas formaciones no sólo se veian a jóvenes, sino a los fans que madrugaron para apartar un buen lugar y ver a esta banda legendaria.

El acceso a la Plaza de Armas fue a partir de las 18:00 horas y, de inmediato, quedó lleno el lugar, ya por la noche, la euforia crecía hasta que estalló cuando pisaron el escenario Dug “Cosmo” Clifford, Dan McGuinness, Stu Cook, Kurt Griffey y Steve Gunner, quienes cautivaron al público con temas que los llevaron a la cúspide en la década de los 70.

Born on the Bayou fue con la primera canción que abrió el concierto, además de interpretar grandes éxitos como Proud Mary, Bad moon rising, Have You Ever Seen The Rain?, entre otros temas que pusieron a bailar y acapararon los aplausos de los asistentes.

Con esta presentación musical se concluyeron las actividades del Festival Cultural de Zacatecas que duró dos semanas, en cuyos eventos las autoridades estatales reportaron que se recibieron a más de 250 mil espectadores en más de 20 foros, en 258 actividades que en este año el eje temático fue cultura y tecnología.