“Cuando te joden es cuando más creces”: Danna Paola

“Nadie es cien por ciento bueno o cien por ciento malo”, asegura Danna Paola, quien a partir de un knock out sentimental aprendió a llevarse bien con su lado oscuro.

La cantante se enfocó en su amor propio después de una larga relación tormentosa, que sólo superó tras escribir 11 canciones de reflexión, que hoy forman parte del disco con contenido más vulnerable de su carrera y con el que invita a sus fans a aprender de las derrotas.

“Cuando uno más crece como ser humano es cuando nos joden, porque es cuando más estás en perspectiva de todo. Te analizas y cuando sales de eso eres una mejor persona. Hay que abrazar estos momentos, está bien estar mal, es algo que yo vengo diciendo últimamente y que el amor sí existe y el amor de verdad llega, en algún momento, otra vez cuando más has sufrido”, afirma Danna Paola en entrevista.

Veinte horas antes de hacer el lanzamiento oficial del disco, que es el primero de su carrera en el se involucró en todo el proceso, desde la composición y hasta la producción, el material fue filtrado.

Danna estaba saliendo de la cabina de grabación cuando se enteró y, aunque le dolió mucho, también de este inconveniente aprendió.

“Grité, lloré, pataleé, pero decidí darle la vuelta y hay que aprovechar esto y el otro, entonces por eso no se detuvo el disco y se volvió a hacer el lanzamiento como se debía”, dice la cantante con la absoluta certeza de que hizo lo correcto.

“Yo sé que al final todo el mundo estaba muy ansioso y eso solamente me deja tranquila y feliz de que tenían tantas ganas de escucharlo que lo quisieron filtrar”.

La nueva Danna

Con un look más oscuro y letras que mandan mensajes de empoderamiento, reflexión y felicidad, la también actriz quiere dejar clara su postura como una mujer madura, que ha aprendido de las lecciones que le ha dado la vida.

A sus fans que se identifican con los sentimientos que ella atravesó durante una relación destructiva les recomienda que salgan de ahí, pues la conclusión a la que ha llegado es que “para poder amar a alguien más tienes que amarte a ti primero”.

Lo explica así: “Uno no debe permitir jamás que nadie te haga menos, que nadie te haga sentir que no vales, que no eres especial o que dependes de una persona, el estar en una relación significa ser equipo, el amarse sin filtros”, aconseja.

12 MILLONES de oyentes mensuales tiene Danna Paola en plataformas streaming

A sus 25 años de edad Danna, quien creció en el mundo del espectáculo, asegura que hoy es una mujer que se valora más, sobre todo en lo que respecta al aspecto sentimental.

Cuando era adolescente tuvo una larga relación con el actor Eleazar Gómez, quien hoy está preso, acusado de violencia contra su expareja.

Aunque Danna no quiere hablar sobre este tema, ni de ninguna de sus relaciones directamente, asegura que obviamente no está de acuerdo con la violencia contra las mujeres.

Una canción del nuevo disco, titulada “Calla tú”, habla precisamente de todo lo que ella ha reflexionado en torno al machismo que la ha rodeado durante su vida.

Aunque acepta que la sociedad se permea de esta situación, hace un llamado a todas la mujeres a defenderse porque la conquista de la equidad de género no sucederá sino a partir de las pequeñas batallas que ganen cada una de las mujeres en los diferentes ambientes de la sociedad.

29 MILLONES de seguidores en Instagram apoyan su música y labor actoral

“Como mujer jamás debes permitir que te denigren, ni que te hagan sentir menos, ni que te hagan callar, ni que te golpeen, ni que nos maten, ni vivir con machismo”, declara Danna con la vehemencia de quien está convencida de su ideal y está dispuesta a defenderlo.

“En realidad estamos envueltas en esto todo el tiempo y como mujer, como mexicana, como hija, como hermana, para mí es importante transmitir esto, porque me he percatado de que es muy importante ser una voz para las mujeres y decir ‘no me callo nunca más’, ‘calladita no me veo más bonita’ y salgamos al mundo a decir ‘Calla tú’”, expresa la cantante, quien ha participado en varias marchas que reivindican los derechos de las mujeres a vivir sin violencia.

En febrero presentará este disco durante su concierto llamado Danna Paola live experience. Es una presentación vía streaming de la que se siente emocionada, pues asegura: “Será algo muy especial porque no solamente será puro concierto sino que tendrá detalles muy importantes para que los fans se sientan parte de él”.