Daft Punk anuncia su separación ¿Quiénes son los hombres detrás de los cascos?

Esta mañana, los fanáticos de Daft Punk despertaron con malas noticias, luego de que el duo francés anunciara que se separa tras 28 años de carrera. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, sus dos exintegrantes, han creado algunas de las canciones electrónicas mas famosas de la historia.

Los músicos se despidieron con un video de ocho minutos titulado Epilogue, donde se ve cómo ambos se van por caminos separados y una leyenda que muestra las fechas de su creación y separación: 1993-2021. Sin más texto o diálogo, aún no se saben los motivos del porqué de su fin.

Tras la bomba de ese lanzamiento, Kathryn Frazier, publicista del dúo por varios años, confirmó la noticia a diversos medios de comunicación. Así que tristemente el video no es un adelanto de algo que está por venir, es el adiós de Daft Punk.

Los hombres detrás de los cascos de Daft Punk

En 1991, Guy Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter pasaban horas en el estudio de música del padre de Thomas, Daniel Vangarde, un músico y productor.

Pero Guy no era solo un chico normal, pues su abuelo era Francisco Manuel Homem-Cristo, un fascista portugués, amigo de Benito Mussolini. Además su familia estaba muy involucrada en el mundo de la publicidad.

Así, los músicos que se conocieron en la escuela, decidieron formar un grupo musical llamado Darlin, pues los instrumentos, contactos y posibilidades musicales no les faltaban. Thomas se encargaba del bajo y Guy de la guitarra. Darlin fue un fracaso, pero un golpe de suerte les llegó en 1993, cuando Stuart Mcmillan, dueño de una compañía discográfica decidió publicarles su tema New Wave.

De ahí consiguieron un contrato con Virgin Records y lanzaron su primer álbum Homework. Los chicos decidieron que se llamarían Daft Punk, porque su tema Da Funk era lo mejor que habían grabado, pero sabían que su apariencia no los haría llegar muy lejos.

Thomas era alto y no muy agradable a la vista, y Guy era demasiado bajo de estatura. Entonces a Thomas se le ocurrió la idea de taparse las caras con bolsas, máscaras o aparecer como robots o dibujos animados.

Ahora, Thomas Bangalter, de 46 años, está casado con la actriz francesa Elodie Bouchez y tienen dos hijos: Tara-Jay Bangalter, también actor, y Roxan Bangalter. La familia tiene una casa en Los Ángeles, pero la mayor parte del tiempo viven en París.

De Guy Manuel se sabe poco, pues realmente le gusta su privacidad. No ha dicho quién es su esposa con quien tiene dos hijos. Solo ha mencionado que es una mujer muy especial.

Historia musical de Daft Punk

El primer álbum de Daft Punk se llamó Homework. Las canciones más populares del disco fueron Around The World y Da Funk. De este último sacaron su nombre definitivo.

En 2001 lanzaron Discovery y prácticamente todas las canciones se volvieron un hit y siguen siendo muy escuchadas después de 20 años. Acompañaron al disco con la película animada Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

En 2005 publicaron Human After All, el disco más confuso del dúo, pero del cual hicieron su gran gira mundial por dos años, siendo otro éxito para ellos.

En 2010 se dio a conocer el soundtrack de la película Tron: Legacy, compuesto por completo por Daft Punk. Tres años después lanzaron su cuarto y último disco Random Access Memories, con grandes colaboraciones como Julian Casablancas y Pharrell Williams.