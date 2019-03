Deadpool viaja a Disney con todo y orejas de ratón

Las reacciones de la ya conrmada fusión Disney-Fox no se han hecho esperar y Ryan Reynolds, caracterizado de Deadpool subió una imagen donde deja ver su posición.

Con su clásico humor negro del personaje, el actor que encarna al mutante y antihéroe de Marvel mostró una divertida fotografía donde se le ve dentro de un autobús escolar con unas orejas de Mickey Mouse y saludando a sus fans como si el medio de transporte lo llevara hasta Disneyland.

"Se siente como el primer día de Pool", escribió Reynolds en su imagen.

Hasta el momento dicha foto lleva mas de un millon de me gusta y son los mismos fans que cuestionan histrión de peliuclas como "Duro de cuidar" y "La Propuesta" qué va a pasar con dicho personaje irreverente ahora que ya es ocial su adquisición como también otros personajes de Marvel como The Fantastic Four, X-Men, Wolverine y los New Mutants.