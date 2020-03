Denuncian secuestro de participante de La Voz Argentina en Oaxaca

La familia de Pamela Castro, cantante de Argentina, denunció que fue víctima de un secuestro en Oaxaca, según reportan medios de comunicación de ese país como Diario Uno y MendoVoz.com



Pamela "Lúa" Castro, originaria de Mendoza se dio a conocer por su participación en el reality show musical La Voz de su país en 2018 y según los relatos de la familia, la mañana del sábado pasado, la joven fue llevada a Oaxaca a la fuerza por un hombre que se ostentaba como "productor" y que es identificado como Luis G, quien también se presentaba como reportero musical del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca.

A través de las redes sociales, las amigas de la cantante notificaron su desaparición y señalaron que lo último que le escucharon decir es que estaba siendo secuestrada, por lo que denunciaron el hecho."Gente, no soy Lúa, sino sus amigas preocupadas porque no aparece por ningún lado. Queremos pedirles a todos los que hayan estado con ella ayer en Oaxaca, o la hayan visto, cualquier tipo de información sobre su paradero", publicaron a través de su cuenta oficial en Instagram.También preguntaron si alguien sabía con quién estaba o en qué lugar de Oaxaca, datos relevantes para presentar la denuncia de manera urgente.La denuncia de su familia y amigas se viralizó en las redes sociales y por la tarde sus familiares informaron que fue localizada por la Policía de Oaxaca y pudo comunicarse con sus familiares.



"Mi hermana Pame apareció, la encontró la Policía sana y salva. La habían llevado por la fuerza y lograron encontrarla a tiempo. En estos momentos se encuentra con las autoridades policiales de México", expresó la hermana de la joven en Facebook.



Amigos de Lúa informaron también que estaba a salvo y que ya se había podido comunicar con su familia a través de una videollamada.



"Gracias a todos los seres que ayudaron a mis amigas a encontrarme. A mi familia, la de sangre y la del corazón. Somos arañas de esta red enorme que nos une, nos sana y nos abraza de punta a punta", publicó la cantante este lunes y agradeció a las personas que ayudaron a viralizar su caso y le mandaron "decretos de amor y protección".



"Cuando te digan no, ¡es no! Fin. Estoy entera, a salvo", dijo y agregó que lo único que quiere hacer es música "libre, sin acoso y sobre todo viva".



Noticias, el diario en el que Luis G. aseguraba trabajar, se deslindó de él y afirmó que no era reportero de la fuente musical sino un colaborador, quien publicó a mediados de 2019.