Diez canciones con “doble sentido” que no volverás a escuchar de la misma forma

La letra de una canción puede ser un arma de doble filo, una apología de circunstancias en las que nos identificamos con el compositor, o en otras ocasiones, un estribillo al que jamás hemos puesto atención, pero nos parece pegajoso así que lo cantamos con gran emoción. Pero ¿qué pasa cuando una producción dice exactamente algo que no es como creemos?

En este conteo hemos enlistado canciones muy populares que, de una u otra manera, tienen letras que se han convertido en un enigma, pues hacen referencia a todo, menos a lo que imaginamos.

Mira el recuento que traemos:

1: El apagón, Yuri

La canción, que todos hemos escuchado, aunque sea en la fiesta de la oficina, nos narra la noche de un día cualquiera en la ciudad, hasta que se va la luz. Entonces, a una muchachita está caminando por las calles alguien la toma del talle y comienza a toquetearla. Sorpresa: cuando llega la luz ¡era su papá! En verdad ¿WTF?

2: Gavilán o Paloma, José José

El sencillo es un exitazo de "El Príncipe de la Canción", y al escucharla, el primer mensaje es el de un chico conquistador que se topa en una bar con una mujer fácil, pero de pronto, reflexiona y se aleja de las malas compañías. Por décadas ha existido un debate de que la frase “Al mirarte me sentí desengañado. Sólo me dio frio tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije 'estate quieta por favor'” nos refiere a un hombre que descubre que su ligue de una noche es en realidad un travesti.

3: Maldito duende, Héroes del Silencio

Uno de los éxitos más radiados del grupo español, que en la frase "te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar" que haría referencia a la sensación de estar drogado.

4: Maquillaje, Mecano

Se tiene la idea de que el grupo español hizo canciones con letras enfocadas en el uso de drogas y esta, como Una rosa es una rosa, se referiría a la adicción a la cocaína. “Sombra aquí, sombra allá. Maquíllate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate y mírate”. La frase espejo de cristal hablaría acerca de “las líneas” de la cocaína.

5: Ojalá, Silvio Rodríguez

Todos la hemos cantado como parte del adiós a Emilia, el amor de juventud del trovador; sin embargo, la canción tiene un toque más profundo y nos habla de Fidel Castro, el ex presidente cubano al que Silvio le dice “Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve Nievi, ojalá por lo menos que me lleve la muerte... Para no verte tanto en todos los segundos, en todas las visiones”.

6: Ticket to ride, The Beatles

Sabemos la leyenda de la canción Lucy in the sky with dimonds, relacionada al uso del LSD, pero en esta rola del cuarteto de Liverpool, la historia nos narra un viaje de John y Paul, que visitando Hamburgo, miraban prostitutas, mujeres que debían llevar una cartilla médica que las autorizara a tener sexo “sin enfermedades”, el boleto para subirte al ride.

7: Every breath you take, The Police

De buenas a primeras, un hombre te enamora cantando la melodía más romántica, diciendo que te seguriá en cada paso "Cada paso que des, cada movimiento que hagas, te estaré mirando" ("Every step you take, every move you make, I’ll be watching you"); de pronto caes en cuenta que no habla de un romance inocente, pero sí de un stalker que, traicionado por su ex, haría todo para mantener el control sobre ella.

8: Perfect Day, Lou Reed

Clásico de Reed, una hermosa melodía que armoniza con una letra ¿perfecta? Un día en el zoológico, una par de copas de sangría y una compañía sin igual. “You just keep me hanging on", ("Sigo dependiendo de ti") y "You’re going to reap just what you sow" ("Cosecharás lo que sembraste"); las frases que hacen pensar en una dependencia a algo o alguien.

9: Smooth criminal, Michael Jackson

Uno de los sencillos más vendidos de "El Rey del Pop", un tono único, bailable, ritmo y mucho más. Pero ¿de qué habla? De una chica sola en su casa, miedosa, que está a punto de ser atacada por un extraño que perpetró en su habitación, una mujer que fue abusada y luego asesinada, ante un ojo inmóvil que no hará nada por salvarla, más que preguntar si está bien. “Ella corrió debajo de la mesa. Él pudo ver que ella no pudo, así que ella corrió hacia su cuarto y fue golpeada, fue su perdición ¿Annie estas bien?"

10: Born in the USA, Bruce Sringsteen

Un disco que resalta el nacionalismo y alaba a todos los estadounidenses por el solo hecho de haber nacido ahí, pero según el cantante la letra hace referencia al vacío sueño americano que describe las carencias de Estados Unidos rechazando a sus jóvenes, tratando a los trabajadores como carne de cañón; además de un guiño a los veteranos de la Guerra de Vietnam que colocados en el fondo de la recesión económica, son invisibles.