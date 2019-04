Disney anuncia más películas de Deadpool

Alan Horn, el presidente de Walt Disney Studios, ha asegurado a los fans de "Deadpool" que el irreverente mercenario tiene futuro asegurado bajo el mando la "Casa del Ratón". Además, todo apunta a que Ryan Reynolds seguirá interpretando al antihéroe, siendo uno de los pocos actores de las películas de Marvel en Fox que continúe en esta nueva etapa.

Ha sido durante la CinemaCon donde Horn ha dado la noticia, alegrando y tranquilizando a los seguidores del mutante. "Habrá más Deadpool en los próximos años", dijo el presidente de la empresa. Su declaración va en la línea de lo que comentó el director ejecutivo de Disney, Bog Iger, en otra entrevista, en la que también confirmó que "Deadpool" seguirá utilizando la calicación R.

Según informa Comicbook, Horn hizo las declaraciones justo cuando el actor Ryan Reynolds compartió una foto del asesino en redes sociales, en la que apareció con un gorro de Mickey Mouse en un autobús amarillo rumbo a Disney.

EL ÚNICO QUE SE SALVA DE UN REBOOT

Con lo cual, todo apunta a que el actor será uno de los pocos "supervivientes" que se mantenga en su papel, pues todas las informaciones apuntan a que Disney renovará completamente el resto del plantel, haciendo un reboot de los Cuatro Fantásticos (este es esperado y deseado por los fans), pero también de los X-Men (pese que Dark Phoenix llega a los cines el 7 de junio y un reinicio sería visto como prematuro o innecesario por los seguidores).

Parece que con "Deadpool", Disney va aplicar el viejo refrán de "si no está roto, no lo arregles". No es raro, ya que las dos películas protagonizadas por Ryan Reynolds lograron más mil 500 millones de dólares en taquilla, uniendo las recaudaciones de ambas cintas. De momento, el próximo filme de Marvel, "Avengers: Endgame", que promete ser el gran estreno cinematográco del año, llegará a los cines este 25 de abril.