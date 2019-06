Dos décadas de drama y sin Paco Stanley

En la década de los 90 el conductor Paco Stanley estaba entre los preferidos del público.

La conductora Verónica Macías recuerda que Stanley era el consentido de Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Televisa, en donde trabajó hasta 1998 en Llévatelo y El club del hogar.

Ha habido muchos conductores pero no he conocido a alguien tan simpático. Lo querían en todas las clases sociales, desde la gente humilde hasta la que estaba en el poder, políticos, adinerados, de buena posición. Todo el mundo quería a Paco Stanley porque era divertido”, comenta en entrevista.

A pesar de ese cariño que se le profesaba, en 1999 fue asesinado en un ataque en el que hubo 24 detonaciones hacia su camioneta, de las cuales cuatro recibió en la cabeza.

El hecho impactó a la sociedad y a los seguidores del locutor, quienes no podían explicarse cómo el que horas antes había estado en la televisión conduciendo su programa "Una tras otra había muerto".

Paco Stanley falleció al mediodía del 7 de junio; a 20 años del atentado, aún no es claro ni el móvil que llevó a su asesinato ni quiénes fueron los responsables.

La conductora era una de las edecanes de Una tras otra, del que Stanley era titular y a quien se le acusó de ser una de las culpables junto a personajes cercanos al conductor como Mario Bezares. Con 23 años estuvo arraigada nueve días y pasó casi dos años en el reclusorio.

La verdad es que así es en México, siempre dan carpetazo a todo en vez de realmente buscar a los que sí fueron. Obviamente sí me dio mucho coraje pero pues ya, me dediqué a hacer otras cosas, salir adelante y quién haya sido ya Dios dirá más adelante o quién sabe si nunca”, comenta.

Tras el incidente, diversas hipótesis se formularon. Se habló desde conspiraciones entre Paola y su compañero Mario Bezares, hasta nexos con el narco. Para Verónica Macías ese lado de Stanley, el relacionado con las drogas, no existió cuando eran cercanos.

Tenía muchos años de no verlo, ya no estaba cerca con él por más de cuatro años pero jamás vi nada de eso (drogas). Nunca vi nada raro, la gente habla pero yo no me atrevo ni a comentar porque ignoro la situación, no tengo idea de nada de eso. Cuando él muere se empiezan a hablar tantas cosas”, dice.