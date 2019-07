Dua Lipa incursiona como diseñadora para Pepe Jeans

Dua Lipa además de ser reconocida por ser una de las cantantes más populares actualmente, también es una de las celebrities más fashionistas, ya que se ha caracterizado por tener un estilo único a la hora de vestir.

Y ahora su carrera también se enfocará a la moda, ya que se estrena como diseñadora de la firma Pepe Jeans, ¿y cómo fue de que nos enteramos de esta fantástica idea? continua leyendo.

Fue la propia Dua quien lo anunció en Instagram a través de un post que compartió mencionando lo siguiente: "Finalmente puedo decir... que he colaborado con @pepejeans para crear la colección Dua Lipa x Pepe Jeans para ti. Quería aprender sobre diseño como otra forma de expresarme porque siempre estoy imaginando la ropa que quiero llevar y ahora estoy pasando a la acción. Me crié en los años 90 y 2000 en Londres y de ahí me he inspirado, sumando a las tendencias actuales, para ayudar a crear prendas que sean modernas, ponibles y asequibles, algo que nos representa a mí y a la mayoría de mis seguidores. Hice esta colección con todos ellos en mi mente".

También añadió que la colección quiere que sea “sobre el descubrimiento de las estructuras, los estilos y las telas, para crear la esencia sin demasiados adornos".

Por otro lado también la intérprete de “One Kiss”, confirmó que dicha colección estará disponible hasta el 3 de septiembre, por lo que tendremos que esperar para ver todas las prendas que conformarán esta línea y también saber en qué países estará a la venta.

¿Qué te parece?